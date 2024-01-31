В подразделениях МЧС РК проведут служебное расследование по действиям во время землетрясения

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию на сейсмические явления. Он поручил провести служебное расследование по действиям подразделений МЧС во время землетрясения, - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию на сейсмические явления. Он поручил провести служебное расследование по действиям подразделений МЧС во время землетрясения, сообщили в пресс-службе ведомства.





Глава МЧС также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций.





В частности, нарекания главы МЧС касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.





Министр указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях, а также усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.





Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", - отметил Сырым Шарипханов.





Также министр поручил создать межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.





Кроме того, поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений. Исполнение поручений взято на жесткий контроль, отметили в МЧС.





Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.



