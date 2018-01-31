Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В соответствии с конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" 25 марта 2018 года в республике состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, передает Kazakhstan Today.

Избирательная кампания будет проходить в 68 округах Казахстана. По Акмолинской области будут избраны 3 депутата, Актюбинской - 4, Алматинской - 6, Атырауской - 6, Восточно-Казахстанской - 2, Жамбылской - 3, Западно-Казахстанской - 4, Карагандинской - 9, Костанайской - 13, Кызылординской - 4, Мангистауской - 1, Павлодарской - 5, Северно-Казахстанской - 3, Южно-Казахстанской - 3, по Алматы - 2. В Астане выборы депутатов маслихатов вместо выбывших не будут проводиться в связи с отсутствием свободных округов, сообщили в отделе по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии РК.

Из 68 депутатов 10 будут избраны в областные, 17 - в городские и 41 - в районные маслихаты.

Как пояснили в ЦИК, основными причинами досрочного прекращения полномочий депутатов стали: выезд на постоянное место жительства за пределы соответствующей административно-территориальной единицы, переход на другую работу, личное заявление, смерть депутата и вступление в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда.

25 января 2018 года в Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших. Выдвижение продлится до 25 февраля 2018 года. По состоянию на 31 января выдвинуто семь кандидатов по двум избирательным округам Алматы.

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