Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сенаторы после рассмотрения в двух чтениях законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" вернули его с поправками в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки внесены по четырем направлениям:

Так, внесены изменения в части компетенции правительства устанавливать минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Компетенцию необходимо привести в соответствие с Предпринимательским кодексом и исключить из нее слова "спиртные напитки"., сообщил на заседании сенатор Нурлан Бекенов.

Еще одна часть поправок касается приведения в соответствие законов "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и "О разрешениях и уведомлениях" с налоговым кодексом и техническим регламентом в части расширения понятий и видов алкогольной продукции. Следует добавить такие виды как "водка с защищенным наименованием места происхождения товара", "вино наливом" и "пивоваренная продукция", - сказал Бекенов.

В законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" необходимо перенести сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.

Второе направление касается бюджетного блока.

Предлагается при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по инфляции определять, исходя из конкретного значения целевого ориентира. Второе: в случае наличия остатка привлеченного гарантированного трансферта на конец финансового года в следующем финансовом году сократить привлечение данного трансферта на сумму остатка, направив его в зачет гарантированного трансферта следующего периода. Третье: одним из критериев бюджетного кредитования является экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий. В этой связи считаем целесообразным предусмотреть заслушивание акимов областей, городов республиканского значения, столицы и по бюджетным кредитам, которые также, как и целевые трансферты выделяются из республиканского бюджета", - сказал сенатор.

Третье направление предусматривает поправки по погашению задолженности по комиссиям и иным платежам, связанным с предоставлением кредита, по истечении 90 календарных дней просрочки исполнения обязательства, а также по созданию провизий кредитными товариществами и уточнению процедуры обжалования решения о приостановлении действия свидетельства "оценщика".

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу и направлены в мажилис.