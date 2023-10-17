16.10.2023, 21:10 37126
Завершены работы по отправке гуманитарного груза в Афганистан
Фото: МЧС РК
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделено 1659 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Первая партия гуманитарной помощи - 70 палаток и лекарственные средства ТОО "СК-Фармация" доставлена 11 октября самолетом Национальной гвардии РК в Герат.
Гуманитарный груз (мука, крупа рисовая, растительное масло, молочные консервы, кровати, постельные принадлежности, одежда), сформированный в 27 железнодорожных вагонах, отправлен из Алматы и Карагандинской области.
Погрузку обеспечивали военнослужащие воинских частей 28237 и 52859 МЧС РК.
16 октября группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, вернулась на родину.
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16.10.2023, 17:25 48376
В МИД опровергли информацию о пострадавшем в Израиле казахстанце
Израильская сторона извинилась за допущенную ошибку
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга опроверг информацию пострадавшем в Израиле казахстанце, передает корреспондент агентства.
На дня в социальных сетях разошлась информация, что якобы гражданин Казахстана пострадал во время обстрела. Это не соответствует действительности", - сообщил Айбек Смадияров.
По его словам, израильская сторона уже извинилась за допущенную ошибку.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
16.10.2023, 16:21 52876
Назначен новый глава ДЧС Алматы
Им стал экс-начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев
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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы назначен Нурлан Атыгаев.
В разные годы Атыгаев работал начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района, начальником управления государственного пожарного контроля, заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. С декабря 2020 года по октябрь 2023 года занимал должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
Напомним, бывший начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев получил тюремный срок за злоупотребление властью.
16.10.2023, 13:23 59351
Семейных дебоширов будут выселять из жилья
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Семейных дебоширов и тиранов будут выселять из жилья. Соответствующие поправки в законодательство рассматривают в Министерстве внутренних дел РК, сообщил на брифинге в министерстве глава управления Комитета административной полиции Руслан Каржаспеков.
Мы рассматриваем вопросы обязательного выселения семейного агрессора из жилища. Такая мера позволит временно его изолировать на период проведения проверки и принятия соответствующих мер", - рассказал Каржаспеков.
Также домашних тиранов будут привлекать к общественным работам, обяжут проходить психокоррекционные курсы и запретят им употреблять алкоголь по предписанию уполномоченных органов.
Каржаспеков напомнил, что с 1 июля полиция Казахстана перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Стороны также не могут повторно примириться в суде, если после первого случая агрессор вновь совершил насилие.
Как результат, из 27 тысяч обращений о бытовом насилии только 8 процентов обращений списаны в наряд. До 1 июля их было 60 процентов", - отметил Каржаспеков.
За это время начато 49 досудебных расследований по фактам нанесения телесных повреждений лицам, находящимся в материальной или иной зависимости. По решению суда арестовано 6 тысяч правонарушителей. В суде примирились 13 тысяч семей.
По словам Каржаспекова, злостным агрессорам предлагают добровольно пройти тренинги психокоррекции личности.
С 1 июля исследовано 5 тысяч семей. Определено 200 агрессоров, из которых только 70 обратились за психологической помощью. Однако в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не совершалось", - подчеркнул глава управления.
Ранее сообщалось, что за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция.
Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.
16.10.2023, 12:23 63031
Акиматы двух регионов не ставят во главу угла продбезопасность - Жумангарин
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены и оперативность поставок социально значимых продуктов питания в регионы обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы кабмина.
По данным Бюро национальной статистики, после 4 месяцев снижения общего индекса цен на основные виды продуктов питания в межсезонье отмечается недельный рост на 0,1%. В основном он пришелся на сезонное повышение цен на куриные яйца (1,3%). Также зафиксирован незначительный рост цен на гречневую крупу (0,7%) и муку (0,5%).
Если рассматривать ситуацию в разрезе регионов, то наибольший рост цен с начала года приходится на область Ұлытау - 9,6%, на втором месте - Астана с общим индексом роста в 7,6%.
Это означает, что руководство данных регионов не ставит во главу угла продовольственную безопасность", - отметил на совещании Жумангарин.
Лучший показатель наблюдается в Алматинской области (-0,2%). На сегодня это единственный регион, сумевший не только сдержать, но и снизить цены на СЗПТ с начала года.
Также на совещании заслушали ход работы по отгрузке удешевленного зерна с учетом роста цен на муку во всех регионах Казахстана.
Вывоз зерна начали 5 областей. В Туркестанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области первые партии уже доставлены. Оператор Кызылординской области перемолол зерно и отправил вагоны с мукой из Костаная. Вместе с тем мукомолы-операторы областей Жетісу, Ұлытау и города Алматы до сих пор не подписали договор поставки с Продкорпорацией. А СКО и область Абай еще не определили операторов-мукомолов", - сообщил председатель комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.
В качестве положительного примера он привел результат взаимодействия органов местного управления и бизнеса в Павлодарской области. Не дожидаясь поставок удешевленного зерна, предприниматель оперативно начал поставлять муку для выпечки социального хлеба.
Отдельное внимание уделили ситуации с устранением непродуктивных посредников в регионах. Для детального разбора вопроса Серик Жумангарин поручил АЗРК на следующем совещании представить результаты работы антимонопольного органа в части анализа рынков социально значимых продуктов питания и цепочек поставок продовольствия от производителя до торговых сетей.
Неделю назад Жумангарин поручил принять любое решение, которое позволит сократить сроки доставки продуктов питания в регионы. О результатах проделанной работы на очередном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания информировал генеральный директор ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" Владимир Петров.
По озвученным данным, всего за 9 месяцев 2023 года импорт сельскохозяйственных грузов в Казахстан составил 2,1 млн тонн.
Только на октябрь заявлена 341 тысяча тонн зерна на ввоз, из них согласовано 190 тысяч тонн. При этом по основному плану изначально было заявлено 58 тысяч тонн зерна, 132 тысячи тонн дополнительно отработали с Минторговли и Ассоциацией переработчиков зерна. Отклонены заявки на 151 тысячу тонн только тех заявителей, которых не было в согласованном списке. Все заявки на ввоз муки на 10,1 тысячи тонн выполнены на 100%. Такая же ситуация по социально значимым продуктам питания - все заявки на импорт СЗПТ в объеме 145 тысяч тонн исполнены. Согласования заявок ведутся в суточный срок", - сообщил Петров.
В то же время с начала октября наблюдается отставание по перевозкам зерна, муки и социально значимых продуктов питания внутри страны. По зерну планы выполнены на 76%, по муке - на 72%, по овощам - на 94%, по подсолнечному маслу - на 23%. Всего за эти дни при заявленных планах на перевозку внутри страны продуктов в объеме 619 тысяч тонн выполнено заявок на 181,9 тысячи тонн.
Всем начальникам отделений железной дороги поручено в первую очередь подачу/уборку вагонов обеспечивать под продукты питания и рассматривать такие заявки максимум в течение суток. Установлено круглосуточное дежурство", - отметил Петров.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на муку в 13 регионах.
При этом заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова утверждает, что ожидаемого объема собранного зерна будет достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой.
16.10.2023, 11:24 67186
Президент Казахстана подписал указ о создании в СНГ координационного совета судебно-экспертной деятельности
Координационный совет предназначен для обеспечения организации и координации взаимодействия компетентных органов в сфере судебно-экспертной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указа "О подписании соглашения об образовании координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности".
Одобрить прилагаемый проект соглашения об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности", - сообщается в тексте документа.
Согласно документу, координационный совет государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации взаимодействия компетентных органов в сфере судебно-экспертной деятельности и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами.
Основными функциями совета являются:
- содействие сближению и гармонизации национального законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности государств - участников соглашения;
- осуществление взаимодействия с соответствующими органами государственной власти государств - участников соглашения, органами СНГ, а также международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию совета;
- разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности государств - участников соглашения;
- участие в разработке и реализации межгосударственных программ, в рамках которых затрагивается сфера судебно-экспертной деятельности;
- участие в систематизации, стандартизации и унификации методик экспертных исследований государств - участников соглашения;
- содействие обмену информацией по вопросам судебно-экспертной деятельности;
- организация подготовки и распространения методических изданий и иных методических материалов по актуальным вопросам судебно-экспертной деятельности;
- рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности государств - участников соглашения;
- рассмотрение вопросов проведения совместных научно-практических конференций, научно-исследовательских работ по проблемам в сфере судебно-экспертной деятельности, представляющим взаимный интерес;
- осуществление иных функций, входящих в компетенцию совета.
С полным текстом можно ознакомится по ссылке.
Ранее президент Казахстана предложил разработать концепцию сопряжения транспортных артерий на территории стран СНГ.
16.10.2023, 11:08 65856
Токаев вывел из состава комиссии по правам человека Платонова, Саин, Тлеуберди и ряд других деятелей
Фото: Акорда
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом вывел из состава комиссии по правам человека 11 человек, в числе которых Аружан Саин и Андрей Платонов.
Вывести из состава указанной комиссии: Ахметжанова М. М., Алауханова Е. О., Башимова М. С., Бейсембаева Г. Б., Бектенова О. А., Кыдырали Д. К., Мыңбай Д. Қ., Оралова А.Р., Платонова А.С., Саин А., Тлеуберди М. Б.", - говорится в документе.
Также глава государства постановил ввести в состав комиссии по правам человека:
- министра культуры и информации РК Аиду Балаеву;
- председателя комиссии по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева (по согласованию) Гульмиру Бурашеву;
- министра здравоохранения РК Ажар Гиният;
- завсектором отдела внутренней политики администрации президента РК, секретарем комиссии Алию Ехласову;
- министра труда и социальной защиты населения РК Светлану Жакупову;
- председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Асхата Жумагали;
- уполномоченного по правам ребенка в РК (по согласованию) Динару Закиеву;
- председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса РК (по согласованию) Снежану Имашеву;
- заместителя премьер-министра РК - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу;
- провоста (ректора) университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Сергея Пена;
- министра внутренних дел РК Ержана Саденова.
Также в указе исправлены должности нескольких членов комиссии.
Указ введен в действие.
Для справки:
Комиссия по правам человека при президенте РК является консультативно-совещательным органом, содействующим реализации главой государства его конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых в соответствии с Конституцией РК.
Координацию деятельности комиссии осуществляет государственный секретарь Республики Казахстан.
16.10.2023, 09:46 71076
В одном из вузов ЗКО прокуратура выявила растрату 55 млн тенге
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Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту растраты денежных средств научными сотрудниками аграрно-технического университета имени Жангир хана.
Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дүйсембай, Министерством науки и высшего образования университету выделено 55 млн тенге для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней.
Результаты исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях с последующим получением соответствующего патента. Однако научно-исследовательские работы университетом проведены формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута. При этом выделенные средства похищены путем составления фиктивного акта выполненных работ", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По поручению прокуратуры уголовное дело расследуется региональным департаментом экономических расследований.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудник районного акимата подозревается в хищении более 700 млн тенге.
16.10.2023, 09:22 50226
Казахстанские спасатели вернулись из Афганистана
Фото: МЧС РК
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, вернулась на родину, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Всего для выполнения гуманитарной миссии было направлено 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф МЧС. Казахстанский отряд спасателей под руководством исполняющего обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинских частей МЧС генерал-майора Уларбека Абыкеева с честью и достоинством выполнил поставленные задачи.
Всего в ходе проведения поисково-спасательных работ в Афганистане силами спасателей МЧС Казахстана оказана медицинская помощь 83 местным жителям, разобрано 211 фрагментов домов, обследованы все 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи. Обнаружено и извлечено тело 1 погибшего ребенка.
Проведено обследование мест размещения 9 палаточных городков, пострадавших после сильной пыльной бури.
Казахстанские спасатели также провели обследование полностью разрушенного населенного пункта Сияхан и провели работы по разбору завалов в населенном пункте Чолк.
Афганские власти выразили благодарность казахстанцам за помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Мы будем помнить о той неоценимой помощи, которую Казахстан оказал нам в трудную минуту", - сказал заместитель министра культуры и информации Афганистана Мохаджер Сахиб перед отлетом спасателей на родину.
Спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения, встречали в аэропорту коллеги, родные и близкие.
Участников гуманитарной миссии приветствовал вице-министр по ЧС Республики Казахстан генерал-майор Ерлан Нурпеисов, отметив, что международные спасательные операций помогают нашим специалистам повышать свой профессионализм и совершенствовать навыки работы в разных ситуациях.
Ранее сообщалось, что Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Афганистан.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?