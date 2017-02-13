Жасузаков обозначил задачи по обеспечению боеготовности авиабаз Талдыкорганского гарнизона

Талдыкорган. 13 февраля. Kazakhstan Today - Глава оборонного ведомства генерал - полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Талдыкорганский гарнизон, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

В ходе поездки министр заслушал доклады Главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК и командующего Аэромобильными войсками ВС РК о текущей обстановке и ходе выполнения плана боевой подготовки в текущем учебном году, передает Kazakhstan Today.

Кроме этого, в ходе визита Жасузакова отдельные части Талдыкорганского гарнизона были приведены в повышенную боевую готовность. Министр проверил их техническое оснащение и обеспеченность, а также уделил отдельное внимание социально-бытовым условиям военнослужащих.

На авиационной базе глава ведомства провел рабочее совещание с руководящим составом сил воздушной обороны и войсковой части 21751, на котором был поставлен ряд конкретных задач по обеспечению боеготовности авиационных баз и безопасности полетов.

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