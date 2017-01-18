Определены победители конкурса среди журналистов на лучшее освещение подготовки к Универсиаде

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Подведены итоги конкурса среди казахстанских журналистов на лучшее освещение хода подготовки к Универсиаде-2017 и развития массового спорта в стране, сообщает Дирекция спортивного мероприятия.

Всего на конкурс поступило 149 материалов. Жюри отметило высокую активность СМИ в освещении подготовительного этапа Универсиады. В ходе оценки работ жюри приняло во внимание комплексный подход авторов к подаче материалов, а также актуальность и аргументированность публикаций, передает Kazakhstan Today.

Победителями признаны следующие участники конкурса: в номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" за цикл материалов - Юрий Лифинцев, журналист республиканской газеты "Казахстанская правда"; Галым Сулейменов, журналист республиканской газеты "Айкын".

В номинации "Лучший телевизионный сюжет" - авторы сюжетов, посвященных Универсиаде-2017: Максат Ержан - за программу "Айтуга онай" РТРК "Казакстан"; Серик Солтанказиев - за программу "Ревю" ТК "НТК".

В номинации "Лучший радиоматериал" победителями стали Максат Айдаболов - за серию программ в рубрике "Универсиада-2017" в новостях "Авторадио"; Татьяна Рау - за программу "Огни большого города" на радио "НС".

В номинации "Лучшая публикация в социальных сетях" награждены Альберт Ахметов - за серию публикаций на Yvision.kz; Бек Толеуов - за серию публикаций на Baq.kz.

Победителями в номинации "Лучшая публикация в информационных агентствах" за комплексное освещение и творческий подход признаны Айнаш Хаметжанова, информационное агентство "Tengrinews"; Аксауле Абитай, информационное агентство "7kun.kz". В номинации "Лучшая публикация в региональных СМИ" победили Габит Сапарбеков, газета "Онтустик Казакстан"; Аскар Агатаев, газета "Огни Мангистау".

По данным организаторов, за активное участие в конкурсе отмечены благодарностью Марина Пестрякова (газета "Вечерний Алматы"), Сейтхан Аманкелды (ТРК "Казакстан"), Айтпай Жандос (ТРК "Хабар") и Ерканат Копжасарулы ("Казак радиосы").

"От профессионализма и высокой эффективности работы средств массовой информации зависит информированность населения о достижениях наших спортсменов, на примере которых вырастут новые поколения чемпионов", - отметил, поздравляя победителей конкурса, руководитель Дирекции по подготовке и проведению 28 Всемирной зимней универсиады 2017 года в Алматы Наиль Нуров.

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