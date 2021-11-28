В Египте прошла церемония открытия древней Аллеи сфинксов
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По ту сторону профессии: фильмы о дикой природе
Более двух лет режиссер Дмитрий Шпиленок снимает документальный фильм о жизни лис на территории Камчатки.
К 1 ноября – Всемирному дню лис – завершилась очередная экспедиция в Кроноцкий заповедник. Основная часть материала снята, но за кадром остаются трудности самой съемочной группы, которая состоит всего лишь из двух человек: режиссера и продюсера. Суровые условия Камчатки, опасность попасть в лапы диких зверей, страх потерять доверие главных героев фильма – нескольких лисьих семей, – все это тянет на отдельный приключенческий фильм. Работа над документальной картиной "Камчатка. Рассказ в лисах" должна быть завершена не раньше 2023 года. И предстоит еще одна, последняя экспедиция, в мир диких лис, сообщает РИА НОВОСТИ
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