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В Египте прошла церемония открытия древней Аллеи сфинксов

27.11.2021, 14:06 13879
В Египте прошла церемония открытия древней Аллеи сфинксов

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Новые достижения ко Всемирному дню рекордов Гиннеса

22.11.2021, 19:53 176959
Новые достижения ко Всемирному дню рекордов Гиннеса

Во Всемирный день рекордов Гиннеса представители сообщества регистрируют особенно много достижений. В этом году в числе рекордсменов оказались представители Великобритании, Китая, Японии и Катара.

"Супергерои" по мотивам киноэпопеи Марвел в Алматы. За сценой

15.11.2021, 01:50 336124
"Супергерои" по мотивам киноэпопеи Марвел в Алматы. За сценой

По ту сторону профессии: фильмы о дикой природе

03.11.2021, 14:57 509869
По ту сторону профессии: фильмы о дикой природе

Более двух лет режиссер Дмитрий Шпиленок снимает документальный фильм о жизни лис на территории Камчатки.

К 1 ноября – Всемирному дню лис – завершилась очередная экспедиция в Кроноцкий заповедник. Основная часть материала снята, но за кадром остаются трудности самой съемочной группы, которая состоит всего лишь из двух человек: режиссера и продюсера. Суровые условия Камчатки, опасность попасть в лапы диких зверей, страх потерять доверие главных героев фильма – нескольких лисьих семей, – все это тянет на отдельный приключенческий фильм. Работа над документальной картиной "Камчатка. Рассказ в лисах" должна быть завершена не раньше 2023 года. И предстоит еще одна, последняя экспедиция, в мир диких лис, сообщает РИА НОВОСТИ

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