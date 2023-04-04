03.04.2023, 08:35 3621
Мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий - море дружбы"
Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области
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Видео с марсианскими пейзажами сняли в урочище Бозжыра
Фото: Кадр с видео
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Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина
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Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию
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21.03.2023, 22:12 44841
Шоу конных наездников Nomad Stunts
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21.03.2023, 12:47 46946
В Астане отмечают Наурыз мейрамы
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