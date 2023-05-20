19.05.2023, 10:44 3541
Димаш Кудайберген выступил для лидеров Китая и стран Центральной Азии
Фото: Скрин с видео
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Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки
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На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны
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Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана"
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О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей
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