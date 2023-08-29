23.08.2023, 20:25 10121

Модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны

Модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны
Фото: Кадр с видео
Это первая мягкая посадка на другом небесном теле для Индии, ставшей четвертой страной, которая смогла реализовать подобное на земном спутнике. Кроме того, это первая посадка в приполярной области Селены, где грунт богат водным льдом, сообщает Naked Science.

В 15.33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат "Чандраян-3" с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги.


Индия стала четвертой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.

Ключевой задачей индийской миссии была успешная мягкая посадка. Дело не только в том, что ранее за пять лет из 12 посланных к Луне аппаратов девять не смогли отработать нормально, но и в том, что конкретно индийский "Чандраян-2" в 2019 году разбился при попытке мягкой посадки, уничтожив при этом свой луноход (аналогичное произошло с "Луной-25"). Успех высадки в очень сложной для этого приполярной зоне - существенный шаг вперед для индийской лунной программы.

 
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18.08.2023, 22:53 23711

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы с рабочей поездкой

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы с рабочей поездкой
Фото: Akorda


 
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11.08.2023, 21:41 38401

Города Казахстана на неделю превратились в Венецию

Города Казахстана на неделю превратились в Венецию
Улицы Астаны, Караганды и Костаная затопило после ливней. Очевидцы поделились кадрами последствий непогоды.

 
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07.08.2023, 19:22 48716

Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих

Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих
Фото: Генпрокуратура
Такие фото летних учреждений по итогам проверок опубликовала Генеральная прокуратура Казахстана.

  • Из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.
  • В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек.
  • В лагере "Байтерек" в Конаеве не обеспечивали безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай, а директор находился на работе пьяным. Он привлечен к адмответственности.

 
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07.08.2023, 14:26 48341

Ребенка спасли в одном из бассейнов Астаны

Ребенка спасли в одном из бассейнов Астаны
Фото: Кадр с видео
На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая сделала ребенку сердечно-легочную реанимацию.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка.

 
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02.08.2023, 12:16 57991

В ночь на 2 августа алматинцы наблюдали суперлуние

В ночь на 2 августа алматинцы наблюдали суперлуние

Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.


В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали сегодня ночью с 1 на 2 августа, третье ожидается с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли составило 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.

 
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01.08.2023, 19:21 60411

В Алматы люди выпрыгивали из окон горящего ЖК

В Алматы люди выпрыгивали из окон горящего ЖК
Фото: МЧС РК
1 августа в 17.10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, д. 54, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

 
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31.07.2023, 11:10 66766

Алексей Луценко выиграл однодневную гонку в Испании

Алексей Луценко выиграл однодневную гонку в Испании
Фото: instagram/astanaqazaqstanteam
После очень активной гонки и эффективной командной работы чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал сольную победу, а чемпион Италии Симоне Веласко завоевал третье призовое место.

 
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31.07.2023, 08:29 67056

Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев

Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев
Фото: Depositphotos
Потрясающе одаренная жительница города Атбасара Акмолинской области Алия восхитила своим артистизмом всю нашу многонациональную страну.

Девочке всего четыре года, а она уже рассказывает наизусть стихи великого Александра Пушкина так, как сумеет не каждый взрослый. Алия - живой и обаятельный пример того, как талант и страсть к искусству могут пробить себе дорогу даже в самом юном возрасте.

Напомним, в октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев на саммите в Астане выступил с инициативой о создании под эгидой СНГ Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Лидеры стран содружества поддержали идею президента РК, тогда же была утверждена концепция организации. В марте текущего года эксперты СНГ начали работу над проектами по поддержке и продвижению русского языка.


 
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