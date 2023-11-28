27.11.2023, 22:21 2946
Побережье Крыма и Кубани накрыл ураган
Фото: Кадр с видео
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Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы - до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки - Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым - для всех.
Число погибших от стихии на Кубани и в Крыму увеличилось до 4. Краснодарская прокуратура сообщила РИА Новости, что тело мужчины обнаружили в Новороссийске.
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26.11.2023, 07:31 10861
В кулуарах правительства: 1,5 трлн тенге из ЕНПФ в проекты, выкуп АМТ, бытовое насилие, строительство АЭС, повышение цен и др.
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Возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы будут направлены на реализацию важных проектов в социальной сфере, в инфраструктурные проекты, а также инвестированы в производство с созданием новых рабочих мест.
На сегодня возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них порядка 600 млн долларов из-за рубежа. Это будет продолжаться", - сообщил премьер.
Подписать заключительный договор купли-продажи "АрселорМиттал Темиртау" планируется на следующей неделе.
Мы себе ставили дедлайн - до конца ноября завершить юридическое оформление этой сделки, и мы к этому идем. Дай бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного. На следующей неделе, думаю, завершим и после этого мы вас уже проинформируем", - рассказал Смаилов.
Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие.
Я не приемлю какого-либо насилия. Тем более я сам воспитываю дочерей, мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности в будущем и жили без какого-либо бытового насилия. Какой родитель пожелает такого детям", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал возможность выделения средств из ЕНПФ на реализацию крупных промышленных и инфраструктурных проектов.
"Данный вопрос был ранее обсужден и поддержан на государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Речь идет о сумме в 1,5 трлн тенге", - сообщил премьер.
"Данный вопрос был ранее обсужден и поддержан на государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Речь идет о сумме в 1,5 трлн тенге", - сообщил премьер.
Сезонное повышение цен на продукты питания ожидается в Казахстане, в кулуарах мажилиса парламента министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, какие позиции вырастут в цене.
Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому на базе "Отбасы банка" создадут центр обеспечения жильем, на учет в который могут встать все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям.
В кулуарах мажилиса министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев высказался о предстоящем референдуме по строительству АЭС в Казахстане. Глава Минэнерго выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Руководство "Казахстан темір жолы" рассматривает постепенное увеличение тарифов, сообщил глава компании Нурлан Сауранбаев.
В ходе брифинга вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов сообщил, что в Казахстане с начала 2024 года планируют повысить цены на сжиженный нефтяной газ.
19.11.2023, 22:28 21131
Штормовой ветер прошел по городам Казахстана
Фото: Павлодарская область. instagram / pavlodarnews.kz
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Сотрудники ДЧС Павлодарской области зарегистрировали 42 срыва кровель зданий. В 100 населенных пунктах отключилась электроэнергия, из них восстановлено в 60, сообщает ДЧС.
В Караганде сильный штормовой ветер сорвал крыши, повалил деревья, повреждены остановки и автомобили. В некоторых частях города выключили электричество.
В Астане из-за сильного ветра пострадала жительница города. На женщину упал рекламный баннер, ее госпитализировали в больницу, после осмотра врачей отпустили домой, сообщили в акимате.
За прошедшие сутки сотрудники ДЧС Астаны выезжали 28 раз по 3 неподтвержденным фактам, по 10 случаям горения, 12 аварийно-спасательным работам. Коммунальные службы и акимат устраняют последствия стихии и ведут восстановительные работы.
17.11.2023, 23:26 31391
Казахстан победил в матче с Сан-Марино
Фото: Akorda
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Сборная Казахстана одержала убедительную победу в матче с Сан-Марино со счетом 3:1 и продолжит бороться за выход на Евро-2024.
Национальную сборную вместе с главой государства поддержали именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры.
Среди них Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, Главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.
16.11.2023, 19:11 37041
Теплый ноябрь на севере страны радует казахстанцев
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Самые теплые дни во второй и в третьей декадах ожидаются при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря:
- в северной половине днем до +3+10°С;
- в южной половине республики днем до +8+17°С;
По предварительному прогнозу в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на юге области Жетісу и в юго-восточной половине Алматинской области.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
15.11.2023, 17:44 40461
Нацбанк опубликовал фильм ко Дню нацвалюты
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15 ноября в Казахстане отмечают 30-летие национальной валюты. Также сегодня отмечается профессиональный праздник работников финансовой системы страны, передает корреспондент агентства.
12 ноября 1993 года вышел указ первого президента РК Нурсултана Назарбаева о введении в обращение на территории страны с 15 ноября 1993 года национальной валюты - тенге.
Также 15 ноября Национальный банк презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
14.11.2023, 11:13 44421
Извержение вулкана Этна в Италии сняли на видео
Фото: Depositphotos
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Вулкан Этна в Италии снова начал извергаться 12 ноября, выбросив в воздух огромный столб пепла.
Извержение началось 12 ноября около трех часов дня по местному времени. Ожидается, что оно продлится несколько дней. В первые часы извержения вулкан издавал сильный гул, а из его жерла выстреливала лава. Примерно к 19.00 по местному времени Этна начала "утихать", интенсивность подземных толчков снизилась. При этом вулканологи заранее знали, что вулкан начнет извергаться примерно в это время, и предупредили об этом население, поэтому паники на Сицилии не было.
05.11.2023, 19:34 56256
В Японии при извержении подводного вулкана появился новый остров
Фото: кадр из видео
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Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате извержения подводного вулкана близ японского острова Ио, сообщает РИА Новости.
02.11.2023, 07:50 65306
Официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан
Фото: Akorda
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Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку "Этноаул". На выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт". Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.
Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь, "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы. В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.
На полях казахско-французского бизнес-форума Глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции. В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.
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