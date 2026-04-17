Будущее без мусора: молодежь Уланского района поддерживает "Таза Қазақстан"
Усть-Каменогорск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в рамках диалога "Таза Қазақстан" состоялась встреча с молодежью, на которой обсудили вопросы охраны окружающей среды и поддержания чистоты, сообщили в региональном акимате.
В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по реализации экологической акции "Таза Қазақстан" утвержден годовой план мероприятий. В его рамках на системной основе проводятся разъяснительная работа и различные встречи с населением.
Чистота не ограничивается лишь уборкой мусора. Это прежде всего постоянное внимание к состоянию окружающей среды и ответственность каждого человека. Кроме того, формирование экологической культуры среди молодежи и населения в целом - одно из приоритетных направлений. Сегодня мы планировали провести масштабную акцию: сначала разъяснительную работу, затем уборку территории. Однако из-за неблагоприятных погодных условий субботник был перенесен. Сейчас мы активно ведем информационную работу, разъясняя значение и важность акции", - отметил директор молодежного ресурсного центра Уланского района Бауыржан Бигалиев.
По его словам, в запланированном субботнике должны были принять участие около 300 человек, включая жителей сельских округов, представителей местного бизнеса и государственных служащих.
Сегодня мы участвуем в диалоге в рамках акции "Таза Қазақстан", организованном совместно с аппаратом акимата Уланского района. Наше сотрудничество с акиматом налажено давно, мы неоднократно участвовали в работах по благоустройству и очистке территорий. Мы поддерживаем инициативу президента, ведь чистота начинается не только с улиц, но и с внутренней культуры каждого человека. Экологическое воспитание должно формироваться с детства. В этом году мы также продолжим активно участвовать в этой важной инициативе и поддерживать ее идеи", - подчеркнула инженер по охране окружающей среды АО "Өскемен құс фабрикасы" Алина Лебедева.
В ВКО реализуют масштабную программу ремонта и модернизации дорог
Усть-Каменогорск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области активно реализуются проекты по ремонту, реконструкции и модернизации автомобильных дорог. Это позволяет повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность для жителей региона. О результатах проделанной работы и дальнейших планах главе государства доложил аким области Нурымбет Сактаганов.
По итогам 2025 года ремонтными работами охвачено более 900 км дорог и улиц, из которых фактически отремонтировано 856 км. Особое внимание уделено республиканским трассам. Завершена реконструкция участков автодороги Калбатау - Майкапшагай, где в пределах области обновлено 231 км дорожного покрытия. Также отремонтировано 60 км автодороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск. Продолжается реконструкция Осиновского перевала на участке Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи: уже построена объездная дорога и начаты работы по возведению моста через реку Пихтовка.
Параллельно развивается местная улично-дорожная сеть. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы, реконструкцию развязки на улицах Пермитина и Славского, строительство объездной дороги в селе Курчум, а также модернизацию дорожной инфраструктуры в селе Бобровка Глубоковского района.
По данным акимата, в 2025 году внедрена цифровая система контроля качества дорог KazRoadLab, обеспечивающая полный цикл экспертизы материалов и объектов с минимизацией человеческого фактора. Кроме того, проведена цифровая паспортизация автомобильных дорог областного значения в рамках платформы E-Joldar. В 2026 году данная работа будет продолжена на дорогах районного значения и уличной сети населенных пунктов.
План на 2026 год предусматривает охват более 300 км дорог и улиц. Основные направления - ремонт дорог и улиц населенных пунктов и их содержание с обеспечением контроля качества. Также планируется завершение установки двух автоматизированных комплексов весового контроля на маршрутах движения рудовозов, что позволит повысить сохранность дорожного полотна. Помимо этого, предусмотрено строительство трех мостов - двух в Усть-Каменогорске и одного в Шемонаихе.
В текущем году планируется завершение строительства аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, что создаст важные условия для развития туризма, повысит транспортную доступность ключевых туристских направлений и поспособствует росту туристического потока в приграничные районы области.
В перспективе - строительство речного порта в селе Тугыл с последующим созданием железнодорожной линии Тугыл - Майкапшагай протяженностью 99 км.
"Мир без отходов": в Усть-Каменогорске формируют новое экосознание молодежи
Усть-Каменогорск. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дом дружбы - Центр общественного согласия в Усть-Каменогорске на этот раз стал не просто площадкой для встречи, а пространством, где сошлись экологические идеи и инициативы. Мероприятие, приуроченное к Международному дню мира без отходов, было направлено на формирование у молодежи нового, более осознанного отношения к природе, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Участники не ограничились ролью слушателей - они выступили как активные проводники экологической культуры. В ходе обсуждений поднимались конкретные меры по защите окружающей среды, причины загрязнения, а также практичные способы сокращения бытовых отходов в повседневной жизни", - отметили в ведомстве.
Во встрече приняли участие представители молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана, члены этнокультурных объединений и студенты. Особый интерес вызвали идеи вторичного использования вещей и поддержки экологических инициатив - эти темы стали центром оживленной дискуссии.
Сегодня мы подробно обсудили с молодежью концепцию Zero Waste. Важно донести, что даже самый небольшой шаг лучше бездействия. Каждый человек способен внести вклад в защиту окружающей среды - для этого не нужны масштабные перемены, достаточно начать с простых ежедневных привычек", - отметила экоактивист Анастасия Черномаз.
По итогам встречи участники пришли к пониманию, что экологическая ответственность должна быть не просто лозунгом, а частью образа жизни. Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы будут продолжены и в дальнейшем.
От родников до рек: как ВКО провел "Тазару күні" в формате большого экодвижения
Усть-Каменогорск. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области "Тазару күні" отметили масштабными экологическими акциями. Во всех уголках региона волонтеры, жители и государственные служащие объединились, чтобы расчистить родники и очистить берега рек и озер от мусора, сообщает пресс-служба акимата региона.
Экологические инициативы реализуются в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан". В ходе масштабной кампании по всей стране проводится акция "Мөлдір бұлақ", в центре внимания которой - восстановление природных источников воды.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев обратился к народу и дал старт акции "Мөлдір бұлақ", открывающей новый этап реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан". Во всех городах и районах области уже развернута соответствующая работа. Для нашего региона, где сосредоточено около 40% водных ресурсов страны, очистка арыков и восстановление родников является ежегодной и крайне важной задачей", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
В рамках акции волонтеры и местные жители расчистили родник на перевале Шешек близ Усть-Каменогорска, а также провели санитарные работы вдоль реки Уранхай между селами Бестерек и Сагыр. Участники очистили русло реки от мусора, привели в порядок прибрежную территорию и восстановили источник Буркитбастау.
День очищения - это призыв бережно относиться к природе и формировать экологическую культуру. Однако очищение - это не только наведение порядка вокруг, но и обновление мыслей, намерений и образа жизни, стремление к гармонии с природой. Сохранение экологического баланса нашей общей Родины - задача каждого из нас", - подчеркнул глава региона.
Отмечается, что расчистка родников - одна из древних традиций казахского народа, символизирующая весеннее обновление.
Молодежь Усть-Каменогорска вышла на акцию по очистке города от незаконной рекламы
Усть-Каменогорск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске прошла городская молодежная акция "Қала көркін сақтайық", организованная в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". Волонтеры и активная молодежь вышли на улицы города, чтобы очистить общественные пространства от незаконно размещенных рекламных объявлений и листовок, сообщили в областном акимате.
Участниками акции стали волонтеры "Фронт-офиса городских волонтеров". Молодые люди провели работы по очистке остановочных комплексов, стен зданий, столбов и других общественных объектов, на которых часто появляются несанкционированные объявления.
Как отмечают организаторы, подобные листовки не только нарушают правила благоустройства, но и значительно ухудшают внешний облик городской инфраструктуры. Со временем хаотично размещенная реклама формирует визуальный шум и создает ощущение неухоженности городской среды.
В акимате рассказали, что целью акции является объединение жителей вокруг общей идеи: сделать Усть-Каменогорск чистым, комфортным и привлекательным для жизни городом.
По словам представителей молодежи, участие в подобных мероприятиях формирует у молодых людей чувство ответственности за окружающую среду и городское пространство.
Мы хотим показать, что забота о городе начинается с каждого из нас. Чистые улицы, аккуратные остановки и ухоженные общественные пространства - это показатель культуры жителей. Сегодняшняя акция направлена не только на очистку города от незаконной рекламы, но и на формирование экологического сознания и активной гражданской позиции среди молодежи", - отметил один из участников акции.
По мнению экспертов в сфере урбанистики и благоустройства, проблема незаконной рекламы остается актуальной для многих городов. Объявления о продаже товаров и услугах часто размещаются на остановках, фасадах зданий и опорах освещения без разрешения. В результате городская среда постепенно теряет эстетический вид, а общественные пространства превращаются в хаотичное информационное поле.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, а участие молодежи станет важным вкладом в формирование современной и комфортной городской среды.
Голос поколения: 102-летний ветеран Восточного Казахстана Курмат Рахимов принял участие в голосовании
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области принял участие в голосовании на референдуме по новой Конституции ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ему 102 года. За его плечами - целая жизнь, наполненная трудом, служением Родине и непростыми страницами истории. Несмотря на почтенный возраст, ветеран не остался в стороне и принял участие в голосовании, сделав свой выбор ради будущего страны. Как отмечают близкие, он всегда участвовал в голосованиях и никогда не оставался в стороне от важных для страны событий - и сегодня также отдал свой голос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день рядом с аксакалом были сотрудники полиции, сопровождая процесс выездного голосования. Также ветерана навестил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, выразив ему слова уважения и поддержки.
Когда человек, проживший больше века, сохраняет такую активную гражданскую позицию - это больше, чем просто участие в голосовании. Это пример для молодого поколения и напоминание о том, что судьба страны складывается из решений каждого. И в этом голосе - не только выбор сегодняшнего дня, но и вера в завтрашний", - добавили в пресс-службе.
В Восточном Казахстане активно набирает обороты челлендж #МенДауысБердім
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточного Казахстана активно участвуют в новом челлендже в социальных сетях, публикуя фото и видео с хештегами #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау и #РеферендумғаБардым, сообщили в областном акимате.
Горожане и сельские жители делятся своими моментами голосования, приглашая друзей присоединиться к челленджу. Многие публикуют посты возле специальных фоторамок и делают патриотичные публикации.
Участники отмечают, что челлендж не только показывает процесс голосования, но и мотивирует граждан к активной гражданской позиции, вдохновляя знакомых и близких. Через хештеги в социальных сетях можно увидеть множество интересных снимков и видео со всех уголков области.
Согласно сообщениям областных СМИ, молодежь и семьи Восточного Казахстана с энтузиазмом принимают участие в челлендже, демонстрируя свою позицию и поддерживая важный политический процесс в регионе.
Челлендж в социальных сетях запущен с хештегами: #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау, #РеферендумғаБардым
Демографический проект "Шығыс шақырады" реализуют в ВКО
Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане реализуются новые инициативы, направленные на поддержку населения и укрепление демографического потенциала региона. Одна из них - региональный проект "Восток зовет", сообщает акимат ВКО.
Программа предлагает гражданам из ряда областей страны возможность переехать, трудоустроиться, получить образование и обзавестись собственным жильем.
На сегодняшний день миграционный баланс остается одной из актуальных проблем региона. По итогам прошлого года из области уехало около четырех тысяч человек. В связи с этим усиливаются меры по привлечению новых жителей. В рамках программы планируется принимать переселенцев из Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областей, Жетысу, а также из городов Астаны, Алматы и Шымкента", - рассказали в ведомстве.
В прошлом году в регион переехало около 800 человек. Среди них более двухсот - соотечественники, около 600 - переселенцы из других регионов страны. Среди прибывших 82 человека имеют высшее образование, 110 человек - среднее специальное. Из более чем 300 трудоспособных граждан 195 человек были трудоустроены.
Переселенцам оказывается значительная поддержка со стороны государства. В прошлом году на эти цели было выделено 496 млн тенге. В частности, 181 семье предоставлены субсидии на переезд на сумму 173 млн тенге. 60 семьям компенсировали расходы на аренду жилья на 18 млн тенге. Еще 72 семьи получили сертификаты экономической мобильности для приобретения жилья на общую сумму 276 млн тенге", - сообщает акимат.
Проект "Восток зовет" также включает новые механизмы стимулирования переселения.
Программа реализуется по четырем основным направлениям. Первое - предоставление безвозвратных государственных грантов до 2,9 млн тенге для реализации бизнес-инициатив. Второе - предоставление образовательных грантов выпускникам сельских школ для обучения в колледжах и вузах. Третье - выдача льготных жилищных кредитов через АО "Отбасы банк" под 5% годовых на сумму до 20 млн тенге. Четвёртое - в рамках социальной ответственности бизнеса местные предприниматели ремонтируют пустующие дома и подготавливают их для заселения переселенцев", - говорится в информации.
Важной частью проекта является информирование населения. Регулярно проводятся мероприятия, посвященные возможностям проживания и трудоустройства в регионе.
В 2026 году планируется переселение 600 человек, из которых 200 - соотечественники и 400 - переселенцы.
Одним из ключевых направлений программы является цифровизация процессов сопровождения переселенцев. Работа с ними ведется через мобильное приложение FSMSocial, где фиксируются личные данные прибывших, фото- и видеоотчеты, подтверждающие документы по каждой услуге. Для каждой семьи индивидуально определяются потребности, а также оказывается всесторонняя поддержка в трудоустройстве, получении социальных выплат и решении жилищных вопросов", - рассказали в акимате.
Таким образом, проект "Восток зовет" для желающих начать новую жизнь - это не просто программа переезда, а реальная возможность для стабильной работы, образования и развития собственного дела.
Бесплатный проезд для жителей Усть-Каменогорска организуют в день референдума
Усть-Каменогорск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 15 марта, в день проведения республиканского референдума, для всех жителей Усть-Каменогорска будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Данная инициатива исходит от самих перевозчиков и продиктована значимостью предстоящего политического события, а также стремлением поддержать проводимые реформы президентом страны", - говорится в сообщении.
Перевозчики уверены, что эта акция станет символом гражданской ответственности и послужит положительным примером для жителей Восточного Казахстана, которые в этот день придут на участки и выразят свою гражданскую позицию.
