Ко Дню Республики в Катон-Карагайском районе ВКО открыли новые социальные объекты

Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ко Дню Республики жители Катон-Карагайского района получили сразу два долгожданных подарка - в селе Топқайын введен в эксплуатацию новый водопровод, а в районном центре открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба акимата ВКО.





Для жителей Топқайына это событие стало поистине знаковым. Впервые за многие годы в селе появилась система подачи чистой и качественной питьевой воды. Теперь вода поступает в каждый дом, что значительно улучшит быт и качество жизни сельчан.





Работы по реконструкции водопровода велись с 2021 года и находились на особом контроле у руководства области и правоохранительных органов. Главная сложность заключалась в бурении артезианской скважины - из-за плотных скальных пород техника продвигалась всего на 20-30 сантиметров в день. По поручению акима области Нурымбета Сактаганова к проекту был привлечен надежный субподрядчик, что позволило ускорить темпы строительства и успешно завершить объект.





Еще одним долгожданным событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Катон-Карагае. Объект считался одним из самых известных долгостроев региона. Благодаря поддержке областного руководства и системной работе подрядных организаций строительство удалось завершить.





Новый ФОК оснащен современными спортивными залами, раздевалками и помещениями для различных видов физической активности. Он станет центром притяжения для молодежи и всех любителей спорта, создаст условия для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни.





Таким образом, в преддверии главного государственного праздника жители Катон-Карагайского района получили два значимых объекта, которые станут важной частью их повседневной жизни и символом позитивных перемен в регионе.