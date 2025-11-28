Молодежь Восточно-Казахстанской области получила награды от акима

Фото: акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области спасатели и полицейские проводят обходы жилых домов и инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов в рамках акции "Безопасный дом", сообщает пресс-службе департамент по чрезвычайным ситуациям региона.





Профилактическая акция направлена на повышение культуры безопасности жителей. В домах, где не соблюдают правила безопасности число бытовых пожаров с приходом отопительного периода, как правило, увеличивается. Чтобы стабилизировать обстановку сотрудники ДЧС и полицейские проводят обходы жилых домов, проводят инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов. Под пристальным вниманием социально уязвимые семьи. В домах, где уже создалась пожароугражаемая ситуация и есть риск отравления угарным газом были установлены датчики угарного газа", - пояснили в ДЧС.





По информации пресс-службы, с начала отопительного сезона пройдено более 32 тысяч домов, в которых обнаружены 12 568 нарушений. Среди них - неочищенные вовремя дымоходы отопительных печей, использование поврежденных и изношенных электроприборов, искрящиеся розетки.





Также полицейские в ходе рейдов выявляют места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и проводят с ними определенную работу.





По выявленным нарушениям мы продолжаем работу по их устранению. Чтобы предотвратить возможные пожары и случаи отравления угарным газом. В домах многодетных и малообеспеченных граждан проводим ремонт печей, помогаем пожилым гражданам чистить дымоходы, ставим датчики угарного газа", - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.





В ДЧС подчеркнули, что акция "Безопасный дом" призвана реализовать комплекс мер по профилактике пожаров и направлена на объединение усилий организаций и служб, населения в вопросах предупреждения гибели и отравления угарным газом граждан.