В Казахстане открылся 154-й добровольный пост "Ауыл құтқарушылары"

Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Алтынбель Восточно-Казахстанской области министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл 154-й добровольный пункт пожаротушения, созданный в рамках программы "Ауыл құтқарушылары". Инициатива реализуется Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и направлена на развитие противопожарной инфраструктуры в сельской местности, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.





Программа предусматривает создание сети добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, удаленных от государственных пожарных частей. Такие посты формируются на базе сельских округов и комплектуются из числа местных жителей, прошедших обучение действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях.





В рамках программы МЧС оснащает добровольные пункты пожарной техникой, средствами первичного пожаротушения, насосным оборудованием, рукавами, инструментами и защитной экипировкой. Добровольцы обеспечиваются форменной одеждой и проходят практическую подготовку, включая пожарно-тактические занятия и учения.





По данным МЧС, реализация программы позволила сократить время реагирования на пожары в сельской местности и повысить уровень их локализации на ранней стадии. С открытием пункта в Алтынбеле под противопожарную защиту взяты четыре села Алтынбельского сельского округа - Егінді, Майемер, Алтынбель и Үштөбе с населением около 1600 человек.



