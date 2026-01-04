Заявление МИД Венесуэлы о военной агрессии со стороны США

Рассказать друзьям

Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о крайне серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Этот акт представляет собой грубое нарушение Устава Организации Объединенных Наций, особенно его статей 1 и 2, которые закрепляют уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы. Такая агрессия угрожает миру и мировой стабильности, в частности в Латинской Америке и Карибском бассейне, и подвергает серьезному риску жизни миллионов людей.





Цель этой атаки заключается в захвате стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, с целью силового ущемления политической независимости страны. Им это не удастся. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права решать свою судьбу. Попытка навязать колониальную войну с целью уничтожить республиканскую форму правления и форсировать "смену режима" в союзе с фашистской олигархией потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки.





С 1811 года Венесуэла противостояла империям и побеждала их. Когда в 1902 году иностранные державы бомбардировали наши побережья, президент Сиприано Кастро провозгласил: "Наглый сапог иностранца осквернил священную землю Родины". Сегодня, вдохновленные моралью Боливара, Миранды и наших освободителей, венесуэльский народ вновь поднимается на защиту своей независимости перед лицом имперской агрессии.





Народ на улицы!





Боливарианское правительство призывает все социальные и политические силы страны активировать планы мобилизации и осудить эту империалистическую атаку. Народ Венесуэлы и его Боливарианские национальные вооруженные силы, в идеальном единстве народа, военных и полиции, готовы гарантировать суверенитет и мир. Одновременно с этим Боливарианская дипломатия мира направит соответствующие заявления в Совет Безопасности ООН, Генеральному секретарю этой организации, СЕЛАК и Движению неприсоединения (МНОАЛ), требуя осуждения и привлечения к ответственности правительства США.





Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах в строгом соответствии с положениями Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, Органического закона о чрезвычайном положении и Органического закона о безопасности нации.





В связи с этим президент Николас Мадуро подписал и распорядился о введении в действие Указа, объявляющего чрезвычайное положение на всей территории страны, с целью защиты прав населения, обеспечения полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна мобилизоваться, чтобы дать отпор этой империалистической агрессии.





Аналогичным образом он распорядился о немедленном развертывании Командования по комплексной обороне нации и органов управления по комплексной обороне во всех штатах и муниципалитетах страны.





В строгом соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в знак активной солидарности перед лицом этой имперской агрессии.





Как отметил Верховный командующий Уго Чавес Фриас, "перед лицом любых новых трудностей, какими бы они ни были, ответ всех патриотов…- это единство, борьба, сражение и победа".





Каракас, 03 января 2026 год