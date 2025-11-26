В ВКО отметили День работника сельского хозяйства

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Праздник объединил аграриев, переработчиков, специалистов животноводства, работников пищевой индустрии и всех, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность региона, сообщили в пресс-службе акимата области.





Акимат ВКО

Аким области Нурымбет Сактаганов поздравил участников отрасли и отметил важность их ежедневной работы для экономики Восточного Казахстана.





Ваш труд - основа устойчивого развития региона. Несмотря на вызовы, аграрии продолжают демонстрировать высокий профессионализм, внедряют новые технологии, расширяют производство и подтверждают, что у Восточного Казахстана огромный потенциал. Мы благодарны каждому за ответственность, самоотдачу и вклад в развитие сельского хозяйства и переработки", - подчеркнул аким области.





Акимат ВКО

Акимат ВКО

В текущем году регион завершил уборочную кампанию с высокими результатами. При средней урожайности масличных культур 20,7 ц/га было собрано 537 тыс. тонн, что на 27% превышает прошлогодние показатели. Важную роль сыграли меры государственной поддержки, прежде всего льготное кредитование по программе "Кең дала 2", в рамках которой аграриям выдано более 14 млрд тенге под 5% годовых.





Рост наблюдается и в животноводстве:





• производство молока увеличилось на 10%;





• поголовье крупного рогатого скота выросло на 3%;





• лошадей - на 3,8%;





• птицы - на 1,3%.





В районах продолжается модернизация животноводческих комплексов: в Алтайском районе вводится новая молочно-товарная ферма на 1000 голов, а в Улкен-Нарынской зоне обновлена ферма на 600 голов.





Акимат ВКО

В Восточном Казахстане успешно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. По итогам года отмечено увеличение объемов производства:





• мясных полуфабрикатов - на 81%;





• рыбы - на 33%;





• растительных масел - на 28%;





• муки - на 20%;





• сливочного масла - на 15%;





• кондитерских изделий - на 13%;





• сыра и творога - на 8,7%;





• обработанного молока - на 8%.





Экспортный потенциал АПК также усилился: объемы поставок выросли на 20%, при этом 70% экспорта составляет переработанная продукция. Масложировые компании региона заключили новые международные контракты на поставку растительных масел.





Аким области подчеркнул, что все достижения возможны благодаря ежедневному труду людей, работающих на земле, в теплицах, на фермах, в перерабатывающих цехах, лабораториях и предприятиях пищевой промышленности. Лучшие представители отрасли были отмечены государственными и региональными наградами - орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями.





Праздничное мероприятие завершилось концертом, подготовленным творческими коллективами и воспитанниками учреждений образования региона.