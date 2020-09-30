Армения заявила о сбитом Турцией штурмовике Су-25

Ереван. 29 сентября. Kazakhstan Today - Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу военного ведомства, пилот армянского Су-25 погиб.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушаны Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников.

По версии Минобороны Армении, турецкий истребитель вторгся в воздушное пространство Армении на глубину 60 километров.

Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным средств объективного контроля находился на глубине 60 километров внутри территории Армении, на высоте 8200 метров", - заявила Степанян.

Об участии турецких истребителей F-16 в вооруженном конфликте в Карабахе власти уже заявляли ранее. Президент Армении Армен Саркисян 28 сентября сообщил, что Турция поддерживает Азербайджан советниками, наемниками и истребителями F-16.

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