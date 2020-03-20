Проводятся первые испытания вакцины против коронавируса - ВОЗ

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, испытания начались спустя два месяца после того, как ученые исследовали генетическую последовательность COVID-19.
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил он.
По информации Гебрейесуса, всего в мире известно более чем о 200 тыс. случаев заражения, а число жертв заболевания превысило 8 тыс. человек. При этом больше всего инфицированных - 80% - находятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.
За последние сутки в мире, по данным ВОЗ, обнаружили свыше 11,5 тыс. новых случаев заражения. Пациенты с коронавирусом к 17 марта появились во всех странах Европы, и Евросоюз в рамках борьбы с распространением заболевания на 30 дней ограничил въезд для иностранных граждан: в течение месяца граждане не входящих в ЕС стран не смогут пересечь его границы. Исключение коснется только тех, кто имеет вескую причину, вид на жительство или долгосрочную визу, сообщает РБК.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. Недавно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
По данным МЗРК, на сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане 18 случаев.
Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта. Кроме того, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран. Также министр здравоохранения проинформировал о введении карантина во всех медицинских организациях Казахстана. Казахстан начал процесс возврата туристов на родину.
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