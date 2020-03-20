Проводятся первые испытания вакцины против коронавируса - ВОЗ

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, испытания начались спустя два месяца после того, как ученые исследовали генетическую последовательность COVID-19.

Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил он.

По информации Гебрейесуса, всего в мире известно более чем о 200 тыс. случаев заражения, а число жертв заболевания превысило 8 тыс. человек. При этом больше всего инфицированных - 80% - находятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.

За последние сутки в мире, по данным ВОЗ, обнаружили свыше 11,5 тыс. новых случаев заражения. Пациенты с коронавирусом к 17 марта появились во всех странах Европы, и Евросоюз в рамках борьбы с распространением заболевания на 30 дней ограничил въезд для иностранных граждан: в течение месяца граждане не входящих в ЕС стран не смогут пересечь его границы. Исключение коснется только тех, кто имеет вескую причину, вид на жительство или долгосрочную визу, сообщает РБК

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