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Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

23.06.2020, 09:45 5482
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Доха. 22 июня. Kazakhstan Today - Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже в этом году - ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве; паломники из-за рубежа не смогут принять участие в хадже в этом году, сообщает РИА "Новости".
 

В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году - по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", - говорится в сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

 
Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.
 
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч. 
 

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