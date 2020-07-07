Китай объявил третий уровень опасности из-за чумы

Пекин. 6 июля. Kazakhstan Today - Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Kazakhstan Today.

Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - здравоохранения города Баян-Нур.

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения, сообщает РИА Новости

По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.

Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.

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