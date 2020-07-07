Китай объявил третий уровень опасности из-за чумы

Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - здравоохранения города Баян-Нур.
Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения, сообщает РИА Новости.
По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.
Ранее сообщалось, что в два человека заболели бубонной чумой в Монголии.
Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.
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