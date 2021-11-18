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Афганистану грозят гражданская война, обнищание и голод - Патрушев

17.11.2021, 15:15 23248
Афганистану грозят гражданская война, обнищание и голод - Патрушев
Фото: okayno.fun
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня в ходе ежегодной встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве предупредил о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Секретарь Совбеза РФ заявил, что Афганистан не должен вновь стать "полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков", пишет iz.ru.
 

Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - цитирует секретаря Совбеза РФ издание.

 
Также Патрушев считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество - оказать афганскому народу поддержку.
 

Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении. Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод", - сказал Патрушев.

 
Он также уточнил, что трудно прогнозировать, какие у этого могут быть последствия для региона, стран СНГ и для всего мира в целом, но заверил, что они окажутся крайне негативными.
 
Напомним, 15 августа "Талибан" объявил о захвате власти в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны.
 
 
 

Также Агентство США по международному развитию перенесло свой офис по Афганистану в Алматы. Организация продолжит содействовать гуманитарной помощи афганскому народу.
 

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Пробирки с ярлыками "Оспа" случайно обнаружили в США

18.11.2021, 08:53 6049
ВАШИНГТОН. 17 НОЯБРЯ - Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены в центре исследования вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Замороженные пробирки с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающегося исследованием вакцин в Пенсильвании", - сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске, пишет РИА "Новости".

 
Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. "Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок", - отметили в регуляторе.
 
Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.
 
Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 "подозрительных" пробирок: пять с ярлыком "Оспа" и десять - с ярлыком "Осповакцина" (vaccinia), все они были изъяты.

 

В результате теракта в Уганде погибли не менее трех человек, более 30 пострадали

17.11.2021, 14:35 25408
В результате теракта в Уганде погибли не менее трех человек, более 30 пострадали
Фото: Кадр из видео Kenya Citizen TV
КАМПАЛА. 17 НОЯБРЯ - В столице Уганды городе Кампале в результате теракта более 30 человек получили ранения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В столице Уганды городе Кампале во вторник, 16 ноября, в результате теракта погибли по меньшей мере три человека, более 30 получили ранения, сообщает korrespondent.net.
 
По данным издания, двое террористов-смертников на мотоциклах взорвали бомбу у входа в парламент, один из прохожих погиб, загорелись припаркованные рядом автомобили.
 
Третий злоумышленник совершил нападение на контрольно-пропускной пункт возле центрального полицейского участка, убив двух человек. Полиция предотвратила третье нападение, обнаружив самодельное взрывное устройство в доме предполагаемого террориста-смертника. Красный Крест Уганды сообщил, что 21 человек из 33 раненых - это сотрудники полиции.
 
 

"Перекроем природный газ!" - Лукашенко ответил на санции ЕС

11.11.2021, 18:44 109135
"Перекроем природный газ!" - Лукашенко ответил на санции ЕС
Фото: БЕЛТА

МИНСК.11 НОЯБРЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова ответить на санкции Европейского союза. Он пригрозил перекрыть транснациональный магистральный экспортный газопровод, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством совета министров.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику - дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил: через их страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусским компаниям запретили летать в Евросоюз после инцидента с Ryanair.

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