Афганистану грозят гражданская война, обнищание и голод - Патрушев

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МИНСК.11 НОЯБРЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова ответить на санкции Европейского союза. Он пригрозил перекрыть транснациональный магистральный экспортный газопровод, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Как сообщает БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством совета министров.



"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику - дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - подчеркнул Лукашенко.



Белорусский лидер напомнил: через их страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.



"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - заявил Лукашенко.



Ранее сообщалось, что белорусским компаниям запретили летать в Евросоюз после инцидента с Ryanair.



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