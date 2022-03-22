Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки

ПЕКИН. 19 МАРТА - Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам председателя КНР, отношения между двумя странами, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами, сообщает РИА Новости

Си Цзиньпин также отметил, что лидеры двух стран согласны с мнением, что Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации, а также укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях.

По его словам, если тайваньский вопрос не решить должным образом, это окажет сокрушительное воздействие на отношения двух стран. Цзиньпин выразил надежду, что "американская сторона придаст этому достаточно серьезное значение".

США неверно истолковали и неверно оценили стратегические намерения Китая… Разногласия у Китая и США были в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем, главное - контролировать и управлять ими. Устойчиво развивающиеся отношения Китая и США выгодны обеим сторонам", - добавил китайский лидер.

Кроме того, место для политического урегулирования нужно оставлять всегда, как и проявлять политическое мужество, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Лидеры Китая и США в пятницу общались почти два часа по видеосвязи, стороны обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

Чем сложнее ситуация, тем сильнее необходимо сохранять спокойствие и рациональность. В любых обстоятельствах необходимо проявлять политическую смелость, создавать пространство для мира и оставлять возможности для политического урегулирования", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Вместе с тем он отметил важность того, чтобы вовлеченные стороны проявили политическую волю, уделили внимание настоящему и посмотрели в будущее, а также нашли правильный способ урегулирования, при этом другие стороны могут и должны создать для этого условия.