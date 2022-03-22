Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки

МОСКВА. 21 МАРТА - Украинские нацисты устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они еще контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют", - цитирует Михаила Мизинцева РИА Новости.
Начальник НЦУО подчеркнул, что получаемая российской стороной "достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков".
Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", - подчеркнул Мизинцев.
Он добавил, что активные переговоры боевиков с должностными лицами в Киеве, которые военные РФ ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорят об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ "стоять насмерть", а статус "мучеников Мариуполя" им уже присвоен.