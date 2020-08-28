В Средиземном море 8 казахстанцев спаслись с затонувшей яхты

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Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - В Средиземном море восемь Казахстанцев спасены с затонувшей яхты, передает Kazakhstan Today.

По информации Euronews , на 50-метровой яхте Lady MM произошел пожар, когда она направлялась с Капри на Сардинию.

На борту судна находилось 17 человек, в том числе 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа. Все они к моменту прибытия береговой охраны покинули судно на лодке.

Отмечается, что в операции по спасению были задействованы два катера береговой охраны и вертолет. Сама яхта затонула.

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