В Средиземном море 8 казахстанцев спаслись с затонувшей яхты

euronews.com
Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - В Средиземном море восемь Казахстанцев спасены с затонувшей яхты, передает Kazakhstan Today.
По информации Euronews, на 50-метровой яхте Lady MM произошел пожар, когда она направлялась с Капри на Сардинию.
На борту судна находилось 17 человек, в том числе 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа. Все они к моменту прибытия береговой охраны покинули судно на лодке.
Отмечается, что в операции по спасению были задействованы два катера береговой охраны и вертолет. Сама яхта затонула.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства