МИД Китая призвал Россию и Индию к совместной работе

Пекин. 24 июня. Kazakhstan Today - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во вторник провел видеоконференцию с главами МИД России и Индии и призвал страны подать остальному миру положительный сигнал, продемонстрировав совместную борьбу с эпидемией COVID-19, поддержав экономическое развитие и встав на защиту международной справедливости, передает Kazakhstan Today.

Ван И заявил, что коронавирусная инфекция стала невиданной ранее угрозой для жизней и здоровья людей во всех странах, мировая экономика вступила в невиданную ранее рецессию, а международная стабильность столкнулась с невиданными ранее испытаниями, сообщает агентство "Синьхуа" .

Китай, Россия и Индия должны решительно поддерживать международную систему, в основе которой лежит ООН, и мировой порядок, базирующийся на международном праве, а также придерживаться принципов мультилатерализма во имя укрепления и совершенствования глобального управления.

Все три страны должны нести в будущее дух открытости, единства, доверия и сотрудничества. Они должны и дальше стремиться к консенсусу, планировать сотрудничество и подавать положительные сигналы миру", - отметил Ван И.

Он также заявил, что Китай, Россия и Индия - крупные державы, которые стремятся к стратегической независимости. Они должны полностью освоить общую ситуацию сотрудничества, когда они являются партнерами и предоставляют друг другу возможности, и предпринимать действия, исходя из стремления содействовать всем трем странам в деле развития и подъема, в деле защиты мира и развития во всем мире.

Странам следует должным образом урегулировать требующие особого внимания вопросы двусторонних отношений и беречь свои отношения в целом", - заявил Ван И.

Он также призвал все стороны выше держать знамя мультилатерализма, отстаивать цели и принципы Устава ООН, обеспечивать авторитет и эффективность ООН.

По его словам, страны должны укреплять взаимодействие и координацию в рамках ООН, вести прагматичное и эффективное сотрудничество, поддерживать ведущую роль ООН в защите мира во всем мире и содействии общему развитию, особенно в деле противостояния глобальным вызовам.

Отметив, что в этом году празднуется 75-я годовщина победы во Второй мировой войне и основания ООН, Ван И призвал все три государства твердо стоять на защите итогов Второй мировой войны. Он заявил, что все три стороны должны решительно противостоять любым попыткам повернуть вспять колесо истории, сопротивляться гегемонизму и политике силы, решительно поддерживать демократизацию международных отношений и их приведение в правовое русло.

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