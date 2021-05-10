Вспышки "черной плесени" зафиксировали в Индии на фоне коронавируса

НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукоромикоза - "черной плесени", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет издание India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований, заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую еще называют "черной плесенью". Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

Чаще всего мукоромикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел от него. По мнению члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на аппарат ИВЛ шансы на получение грибковой инфекции вырастают. В частности, в индийском штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев "черной плесени". Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение.

По сообщению информационного агентства PTI со ссылкой на высокопоставленного чиновника, в штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после инфекции коронавируса, однако умерли после заражения мукоромикозом.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 22,2 миллиона. Лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 56,5 тысячи заболевших. Следом за ним наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).

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