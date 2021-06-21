Индейцы хотят привезти в Вашингтон тотем весом в две тонны для защиты земель

Фото: House of Tears Carvers

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Американские индейцы планируют привезти в Вашингтон тотемный столб весом более 2,2 тонны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом пишет американское издание The Washington Post . По его информации, таким образом коренные народы Америки хотят привлечь внимание к вопросу защиты земель, которые они считают священными.

Организаторы акции сообщили, что такими действиями они хотят "доставить столб администрации президента США Джо Байдена в надежде на сильный и важный ответный сигнал".

Тотемный столб высотой более 7,5 метра выполнен из 400-летнего кедра. Его транспортировка в столицу займет около двух недель. Для этой цели индейцы устроили краудфандинговую кампанию, собрав на перевозку объекта около $500 тысяч.

Столб планируется перемещать на прицепе. Маршрут будет проходить через священные для индейцев места, такие как территория Национального парка Чако-Каньон и национальный памятник "Медвежьи уши".

Эти земли находятся под угрозой из-за прокладки трубопроводов и возможной добычи ресурсов в указанных районах.

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