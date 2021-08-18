В Подмосковье разбился опытный образец военного самолета

МОСКВА. 17 АВГУСТА - Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предварительно, причина техническая - отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", - сообщили изданию РИА "Новости" .

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.

Ил-112В - российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.





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