Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран

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Я поручил нашему министру иностранных дел объявить десять этих послов персонами нон грата как можно скорее", - цитирует президента издание Daily Sabah.
Он также подчеркнул, что главы дипмиссий должны "либо понять Турцию, либо покинуть страну".
Кавала занимался издательским бизнесом и вел общественную деятельность, в том числе участвовал в учреждении нескольких некоммерческих организаций по правам человека и поддержке культурных проектов. В частности, 64-летний бизнесмен был одним из основателей сети организаций по предоставлению грантов Open Society Foundation, которую основал предприниматель Джордж Сорос.
В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. С тех пор он находится в тюрьме. В 2020 году с него сняли обвинения, относящиеся к протестам 2013 года, однако позже решение было отменено и дело снова объединили с производством по поводу попытки переворота, пишет РБК.
Европейский суд по правам человека в 2019 году потребовал освободить Кавалу, сочтя, что у суда недостаточно доказательств для того, чтобы подтвердить обвинения. В ЕСПЧ также пришли к выводу, что арест бизнесмена был проведен с целью заставить его замолчать.
В понедельник, 18 октября, посольства десяти стран в Турции (США, Норвегии, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швеции) составили открытое обращение к турецким властям, потребовав немедленно освободить Кавалу.
Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе путем объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции", - говорится в совместном заявлении.
После этого послов участвовавших стран вызвали в МИД Турции.
Эрдоган, в свою очередь, назвал заявление послов "безответственным" и потребовал от них не учить Анкару. Представитель МИД Турции напомнил, что обязанность послов - не вмешиваться во внутренние дела страны, где они служат.