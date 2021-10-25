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Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран

24.10.2021, 12:01 55972
Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран
Фото: Engin Akyurt: Pexels
СТАМБУЛ. 24 ОКТЯБРЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил МИДу объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме уже несколько лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я поручил нашему министру иностранных дел объявить десять этих послов персонами нон грата как можно скорее", - цитирует президента издание Daily Sabah. 

 
Он также подчеркнул, что главы дипмиссий должны "либо понять Турцию, либо покинуть страну".
 
Кавала занимался издательским бизнесом и вел общественную деятельность, в том числе участвовал в учреждении нескольких некоммерческих организаций по правам человека и поддержке культурных проектов. В частности, 64-летний бизнесмен был одним из основателей сети организаций по предоставлению грантов Open Society Foundation, которую основал предприниматель Джордж Сорос.
 
В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. С тех пор он находится в тюрьме. В 2020 году с него сняли обвинения, относящиеся к протестам 2013 года, однако позже решение было отменено и дело снова объединили с производством по поводу попытки переворота, пишет РБК.
 
Европейский суд по правам человека в 2019 году потребовал освободить Кавалу, сочтя, что у суда недостаточно доказательств для того, чтобы подтвердить обвинения. В ЕСПЧ также пришли к выводу, что арест бизнесмена был проведен с целью заставить его замолчать.
 
В понедельник, 18 октября, посольства десяти стран в Турции (США, Норвегии, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швеции) составили открытое обращение к турецким властям, потребовав немедленно освободить Кавалу.
 

Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе путем объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции", - говорится в совместном заявлении.

 
После этого послов участвовавших стран вызвали в МИД Турции.
 
Эрдоган, в свою очередь, назвал заявление послов "безответственным" и потребовал от них не учить Анкару. Представитель МИД Турции напомнил, что обязанность послов - не вмешиваться во внутренние дела страны, где они служат.
 

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В Узбекистане проходят выборы президента

24.10.2021, 10:52 65260
В Узбекистане проходят выборы президента
Фото: gazeta.uz
ТАШКЕНТ. 24 ОКТЯБРЯ - В Узбекистане стартовали выборы президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
24 октября, с 08.00 по 20.00, проходят выборы президента Узбекистана. Они (не считая непрямые президентские выборы 1990 года в Узбекской ССР) станут шестыми по счету прямыми президентскими выборами в истории страны. 
 
Все пять политических партий, официально действующих в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиёева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.
 
Согласно Избирательному кодексу страны, наблюдатели от политических партий вправе присутствовать на избирательном участке, наблюдать за ходом подготовительной работы, за размещением кабин или комнат для тайного голосования и опечатыванием избирательных урн, за регистрацией граждан и выдачей им избирательных бюллетеней.
 
Согласно законодательству, предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. Агитационный период прекращается в 00.01 23 октября, и наступает "день тишины". С этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.
 
Представитель пресс-службы ЦИК отметил, что кандидаты в президенты были обеспечены равными условиями проведения предвыборной агитации, осуществляемой через средства массовой информации с использованием возможностей СМИ. Как отметили в комиссии, случаев нарушения избирательного законодательства не наблюдалось.
 
В стране, по предварительным данным, зарегистрировано более 21,2 млн избирателей.
 
В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.
 
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
 
Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.
 

Президент Кыргызстана прокомментировал возможность размещения военной базы США

23.10.2021, 17:51 131032
Президент Кыргызстана прокомментировал возможность размещения военной базы США
Фото: из открытых источников
БИШКЕК. 23 ОКТЯБРЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе пресс-конференции в государственной резиденции "Ала-Арча-1" отчитался за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, глава государства ответил на вопрос о возможности размещения американской военной базы в Кыргызстане, сообщает 24.kg.
 

У нас есть российская авиабаза в Канте. По американской базе договор был расторгнут в 2014 году, и ее вывели. Нам достаточно одной военной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с двумя державами", - сказал он.

 
Напомним, 22 октября в Министерстве обороны Казахстана сообщили о разработке проекта постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона".
 

ВС США сообщили об уничтожении главаря террористической группировки "Аль-Каиды" в Сирии

23.10.2021, 10:57 132382
ВАШИНГТОН. 23 ОКТЯБРЯ - Как сообщило Центральное командование ВС, США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив высокопоставленного главаря террористической группировки "Аль-Каида", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах. Авиаудар был нанесен с помощью (беспилотника) MQ-9", - говорится в сообщении, опубликованном РИА Новости

 

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