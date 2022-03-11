Лавров озвучил итоги встречи с коллегами из Турции и Украины

МОСКВА. 10 МАРТА - Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, на которой озвучил итоги встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основные заявления Лаврова по самым наболевшим темам опубликовало агентство РИА Новости.
В частности, российский министр затронул тему американских биолабораторий, расположенных на территории Украины.
Конечно, американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации, ну еще КНР. Поэтому от этого уж точно не отвертеться", - заявил Лавров.
Он подчеркнул, что у него нет данных относительно того, что оружие применялось.
Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений", - сказал глава российского МИД.
Он также озвучил свою позицию по бомбардировке российскими войсками родильного дома в Мариуполе. По словам Лаврова, российская делегация предъявила факты на заседании Совета Безопасности ООН о том, что роддом давно захвачен батальоном "Азов".
Оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультрарадикального батальона", - заявил Лавров.
Он также рассказал о ходе специальной военной операции, которая, по его словам, идет по плану.
Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - отметил глава МИД России.
Касаясь вопроса санкций, Лавров заявил, что Россия справлялась с трудностями на протяжении всей своей истории.
Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев", - подчеркнул Лавров.
Он также затронул тему российско-украинских переговоров в Белоруссии. По его словам, на последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа соображения.
Украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - сообщил Лавров.
По поводу возможной встречи Путина и Зеленского глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Путин никогда не отказывается от контактов.
Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности", - сказал Лавров.
Еще одной наболевшей темой стал вопрос о возможной ядерной войне.
Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - заявил Лавров.