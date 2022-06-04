В Индии произошел крупный пожар на химзаводе

Фото: Оргкомитет Молодежного Научно-технологического и Инновационного форума ШОС

ШЭНЬЧЖЭНЬ. 3 ИЮНЯ - В городе Шэньчжэнь в рамках Молодежного научно-технического и инновационного форума ШОС состоялся параллельный форум "Молодежное инновационное сотрудничество" на тему "Продвижение молодежных инноваций и активизация научно-технического сотрудничества", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники мероприятия обменялись мнениями по трем темам: инновационное образование, сотрудничество в области научно-технических инноваций и воспитание молодых талантов в научно-технической сфере, - сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС.

В конференции приняли участие более 120 человек, в том числе Гао Давэй, почетный председатель Федерации молодежи Шэньчжэня, Ли Хэчжан, ректор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, государственные служащие из стран - членов ШОС, стран - наблюдателей и партнеров по диалогу, послы стран ШОС в Китае, представители соответствующих университетов, учреждений и предприятий, а также молодые ученые, молодые предприниматели, представители молодежных организаций, представители отечественных и зарубежных СМИ.

Также на форуме онлайн выступили почетные гости: заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, президент Китайской ассоциации молодых ученых и технологов У Ган, заместитель генерального секретаря ШОС Шухрат Гулмахмад Собирзода, представитель регионального бюро ЮНЕСКО в Пекине Ся Цзэхань и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов.

Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС 2022 года был организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Всекитайской федерацией молодежи и народным правительством провинции Гуандун и проведен народным правительством города Шэньчжэня. При этом параллельно прошло шесть форумов", - подчеркнули организаторы.

Также отмечается, что параллельный форум открыл новые горизонты для молодых людей из разных стран.

Он способствовал дальнейшему созданию устойчивой и регулярной платформы для международного молодежного диалога, основанной на "семье ШОС" и открытой для всего мира. Форум был полезен для организации двустороннего и многостороннего практического сотрудничества и исследования новых возможностей сотрудничества и развития на пространстве ШОС", - заявили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС.

Кроме того, отмечается, что форум также способствовал развитию дружбы и сотрудничества между молодыми людьми из стран ШОС и созданию платформы для предпринимательских организаций и молодых предпринимателей из разных стран для более эффективного участия в реализации инициативы "Один пояс, один путь".