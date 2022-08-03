МИД КНР: Китай не будет безучастно наблюдать за визитом Пелоси на Тайвань

Как подчеркнул официальный представитель МИДа, Китай неоднократно высказывал США серьезную озабоченность и решительный протест в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань, а также подчеркивал риск наступления серьезных последствий в результате посещения.
Волю людей невозможно игнорировать, и те, кто играют с огнем, обожгутся им. Надеюсь, американская сторона полностью осознала сильный и четкий посыл Китая", - сказал Чжао Лицзянь.
Официальный представитель указал, что Китай внимательно следит за маршрутом Пелоси.
Ее визит на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, бесцеремонным попранием принципа одного Китая, весомой угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и ощутимым уроном китайско-американским отношениям, приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям", - предостерег Чжао Лицзянь.
Китайская сторона в очередной раз предупреждает США, что КНР находится в состоянии повышенной готовности. НОАК никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, заявил официальный представитель.
США должны строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять обещание президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут поддерживать силы, ратующие за "независимость Тайваня", и отказаться от организации визита Пелоси на Тайвань, добавил Чжао Лицзянь.