МИД РФ: за фейками о взаимодействии РФ и РК стоят желающие "вбить клин" в отношения двух стран

ПЕКИН. 13 АВГУСТА - В Пекине состоялось торжественная церемония открытия семинара Китайского международного центра обменов в области прессы 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очень приятно видеть здесь так много представителей СМИ из развивающихся стран. Позвольте от имени МИД КНР горячо поприветствовать друзей, приехавших издалека. С 2014 года Ассоциация народной дипломатии Китая неустанно продвигает развитие Китайского международного центра обменов в области прессы, который превращается в площадку понимания и изучения Китая для СМИ стран Азии, Африки и Латинской Америки. За последние два года из-за эпидемии Центр не организовывал очных семинаров, но "облачный" никогда не прекращал работу и стал "окном" для наблюдения динамичного развития Китая", - заявила в приветственной речи помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин.

По информации представителя МИД КНР, "несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в этом году Ассоциация возобновила практику организации визитов иностранных журналистов в Китай, на что представители СМИ откликнулись с большим энтузиазмом, на участие в программе поступило огромное количество заявок. Знаю, что в условиях пандемии некоторые из вас добрались до Китая нелегко, что очень трогательно. В видеоролике показали, как вы успели за столь короткое время посетить так много мест, включая исторические памятники и высокотехнологичные компании. Вы попробовали Тайцзицюань, каллиграфию и другие виды традиционной культуры Китая, у вас всех на лицах такие яркие улыбки, что свидетельствует о вашем веселом пребывании в Китае. Как говорится, "хорошее начало - половина дела". Гостеприимный китайский народ всегда хочет, чтобы вы чувствовали себя как дома. Убеждена, благодаря тщательной организации ваша поездка в Китай будет приятной и плодотворной. Не знаю, как вы представляли себе Китай, когда еще не были у нас. Теперь вы знаете, чем отличается реальный Китай от ваших представлений. Задаю эти вопросы потому, что многие иностранцы после посещения Китая выражают удивление тем, что Китай является не таким, каким они раньше себе представляли. Действительно, сегодня в мире существует два понятия о Китае: первое - угроза и вызовы, второе - надежда и возможность. Даже среди самих китайцев мало кто осмелился бы назвать себя знатоком своей страны, ведь Китай - огромная страна с площадью 9,6 млн кв. км, 1,4-миллиардным населением и 5000-летнией историей, описать ее несколькими словами просто невозможно. Люди моего поколения стали свидетелями начала реформ и открытости в Китае и того, как Китай совершил рывок от чуть ли не одной из самых отсталых стран по объему ВВП до второй экономики мира. Более 800 млн людей вышли из нищеты и стали жить счастливой жизнью".

Китай достиг потрясающих успехов в развитии. Мы запустили программу космических и глубоководных исследований, отправили женщин-тайконавтов в космос и собственные зонды на Луну, построили высокоскоростные железные дороги. Думаю, что 5 или 10лет тому назад даже лучшие писатели-фантасты не могли бы представить себе такие грандиозные изменения, которые происходят сегодня в Китае. Все эти яркие достижения невозможны были бы, если бы не было великой политической партии - Компартии Китая. В прошлом году мы торжественно отпраздновали 100-летие основания КПК, которая переросла от организации, членов которой 100 лет назад было всего 50 с лишним, в крупнейшую в мире правящую партию с 96 миллионами членов. Под руководством КПК китайский народ выгнал иностранных агрессоров, положил конец конфликтам милитаристов и гражданской войне, приобрел национальную независимость и создал суверенное государство. Избавившись от унижения и голода, Китай полностью построил среднезажиточное общество, теперь уверенными шагами идет к выполнению новой задачи - превращению Китая в современное модернизированное социалистическое государство. Каждый китаец этим гордится и искренне поддерживает КПК, о чем свидетельствует ежегодная высокая поддержка народом КПК на уровне выше 90%. КПК служит народу, она всегда представляет коренные интересы самых широких слоев народа, никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по интересам, политических кругов либо привилегированных сословий. Со дня основания КПК стремится к счастью народа в качестве своей первоначальной миссии, всегда ставит во главу угла народ, его интересы, потребности удовлетворение. КПК является прогрессивной партией. Она способна учиться и обобщаться, перенимать опыт и извлекать уроки из истории и практики. Она идет в ногу со временем, разрабатывает и обогащает новые теории и стратегии с учетом изменений ситуации. Она берет на себя смелость совершить самореволюцию, самокоррекцию и самосовершенствование. Она умеет приспособиться к разным условиям, решает каждую возникающую проблему, придерживаясь принципиальности и гибкости, непрерывно добивается новых успехов. КПК является открытой и инклюзивной партией. Она с удовольствием делится опытом со своими партнерами, тем самым учится опыту и заимствует их лучшие качества для самосовершенствования, стремится к всеобщему развитию", - отметила Хуа Чуньин.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что "Китай всегда видит себя в сообществе большой семьи развивающихся государств. Мы со всеми странами развивающегося мира солидарны и объединены общей судьбой. Мы никогда не забудем, что законные права КНР в ООН были восстановлены благодаря всемерной поддержке со стороны братских народов Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня Китай значительно продвинулся в развитии, и мы стремимся к тому, чтобы все страны мира жили в достатке. Как сказал Председатель Си Цзиньпин, когда в мире некоторые живут хорошо, а остальные - плохо, это нехороший феномен. Обеспечение всех народов счастливой жизнью - предпосылка достижения долгосрочного процветания, надежной безопасности и защищенности прав человека. Исходя из этого Китай выдвинул Инициативу "Один пояс и один путь", Инициативу по глобальному развитию и Инициативу по глобальной безопасности, прилагая усилия для формирования Сообщества единой судьбы человечества. Рассчитываем, что страны мира смогут добиться совместного процветания усердным трудом. Народы всех стран имеют право выбирать собственный путь развития и заслуживают лучшей жизни. В Китае говорят, что на пути к богатству и достатку никто не останется за бортом. Уверена, что на пути к совместному процветанию ни одна страна не останется за бортом".

По словам дипломата, "к сожалению, некоторые в мире не хотят, чтобы остальные, в частности китайский народ, жили хорошо. В последние годы США и их сателлиты всячески распускают слухи, клевещут, осуществляют нападки на Китай, любыми средствами давят на нас и сдерживают наше развитие, но у людей глаз наметан. По результатам последних опросов 76% молодых африканцев видят в Китае позитивный стимул для их жизни, арабским народам нравится Китай, китайская политика пользуется широкой поддержкой на Востоке. По мнению азиатских стран, необходимо поддержать право Китая на достойный подъем в качестве великой державы. Недавно под председательством Председателя Си Цзиньпина состоялся Диалог высокого уровня по глобальному развитию, на котором 18 лидеров стран c формирующимся рынком и развивающихся стран встретились в онлайн-формате и выступили единой позицией. По мнению лидеров, развивающиеся страны должны послужить ведущей силой в формировании более справедливого и сбалансированного миропорядка, в содействии миру, безопасности, равенству и развитию, укреплять солидарность и сотрудничество в целях формирования прекрасного мира, который отвечает потребностям и ожиданиям большинства развивающихся стран. Это в полной мере свидетельствует о том, что развивающиеся страны - настоящие единомышленники и надежные партнеры друг для друга".

Сегодня в мире существует множество рисков и вызовов, которые требует от нас солидарности и сотрудничества. Перед лицом явлений несправедливости и неравенства важна взаимная поддержка и совместная защита собственных интересов. В обстановке информационной травли и гегемонии нам необходимо выступать с единой позицией. Несмотря на блестящие достижения в области развития, Китай остается единственной крупной страной, которой пока не удалось осуществить полное воссоединение. Его суверенитет и территориальная целостность все еще находятся под реальной угрозой. Примером тому стала недавняя поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. У правительства и народа Китая есть достаточная решительность и способность защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Если бы даже Китаю не удалось этого добиться, кто еще из развивающихся стран смог бы это сделать? Если бы мы с вами не стали защитить свои коренные интересы, то кто-то должен стать вторым Ираком или Сирией? Развивающиеся страны постигла участь жить под притеснением колонизаторов, что подталкивает нас к солидарности и взаимной поддержке", - отметила Хуа Чуньин.

Во втором полугодии этого года в Китае состоится 20-й съезд КПК, который в научно обоснованном ключе определит цели и задачи партии и государства на ближайшие пять лет и более длительный срок, что имеет большое значение для будущего развития Китая и всего мира в целом. Съезд станет важным шансом для вашего близкого знакомства с сегодняшним и будущим развитием Китая. Будем прилагать максим усилий для предоставления вам возможностей освещения съезда. Уверена, что ваша работа будет насыщенной. Рассчитываю, что вы через свое перо и камеру передадите миру то, что своими глазами увидели, услышали и почувствовали в Китае. Уверена, что ваша работа поможет миру лучше узнать и понять Китай, отличить правду от лжи, с объективным взглядом смотреть на нашу страну. Не сомневаюсь, что поездки в следующие месяцы позволят вам передать своим соотечественникам истинную, объемную и всестороннюю картину Китая с вашей любовью и вниманием. Буду рада, если вы в будущем вернетесь в Китай, на вашу "вторую Родину", в качестве аккредитованного корреспондента", - заключила помощник министра.