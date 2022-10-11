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Гостелеканал Ирана подвергся хакерской атаке

09.10.2022, 20:19 10226
Гостелеканал Ирана подвергся хакерской атаке
Фото: vietnews.ru
ТЕГЕРАН. 9 ОКТЯБРЯ - Государственный телеканал Ирана подвергся хакерской атаке во время выступления верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время выступления иранского духовного лидера в выпуске вечерних новостей экран стал черным, сообщает BBC.
 
После появилась фотография Хименеи под прицелом, окруженная пламенем.
 

Кровь нашей молодежи капает с твоих рук", - было сказано в подписи к фото.

 
Хакеры призвали иранцев продолжать выходить на протесты.
 
Ответственность за произошедшее взяла на себя хакерская группа "Правосудие Али".
 
В Иране продолжаются протесты, начавшиеся после смерти молодой девушки Махсы Амини, которая была задержана "полицией нравов" за неправильное ношение хиджаба.
 
 

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Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

10.10.2022, 15:37 2891
Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Фото: Depositphotos
Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности.
 

В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.


Напомним, ранее Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие и о том, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.


 

В центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы

10.10.2022, 12:28 4601
Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.
 

Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", - говорится в публикации.

 
На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
 
О том, что в Киеве прогремели взрывы, ранее написали местные издания и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует РИА Новости.
 

В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области. После взрывов в городе заметили дым", - сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

 

Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", - пишет газета "Страна.ua".

 
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП.
 
Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.

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Украинские СМИ со ссылкой на власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Сообщается о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепропетровске, сообщает РИА Новости.


 

Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы - Путин

10.10.2022, 08:17 6441
Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Здесь (...) сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", - подчеркнул он.

Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Терроризм". Он также проинформировал главу государства об установлении личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва, сообщает РИА Новости.

Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. (…) Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - уточнил Бастрыкин.

Как уточнил председатель СК, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.

По его словам, сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв - подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.

Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение - сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.

СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком.
 

Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана

09.10.2022, 18:59 11076
ЕРЕВАН. 9 ОКТЯБРЯ - Министерство обороны Армении заявило об обстреле 8 октября азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна.

 
Торосян назвал также очередной дезинформацией сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.
 

Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

09.10.2022, 13:17 15596
БИШКЕК. 9 ОКТЯБРЯ - Командно-штабные учения "Нерушимое братство - 2022" должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс" войсковой части № 20636 в Балыкчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Причина отмены пока не известна, сообщает 24.kg.
 
Еще в июне министерство обороны сообщало о начале подготовки к организации этих учений. Состоялись вторые штабные переговоры по подготовке к проведению командно-штабных учений "Нерушимое братство - 2022" с миротворческими силами ОДКБ.
 
В этих учениях должны были принять участие и военнослужащие Таджикистана. Однако после военной агрессии Эмомали Рахмона многие кыргызстанцы, а также депутаты жогорку кенеша потребовали, чтобы представителей Вооруженных сил Таджикистана на учения не допустили.
 
В ОДКБ отмену учений пока не прокомментировали.
 

Представитель МИД Китая намекнула, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"

09.10.2022, 12:47 16176
ПЕКИН. 9 ОКТЯБРЯ - Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на "Северных потоках" стоят США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" - написала дипломат на своей странице в Twitter.

 
К посту Хуа Чуньин прикрепила три скриншота. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. В другом говорилось об "огромных возможностей", открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев, сообщает РИА Новости.
 
Напомним, во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2".
 
Также сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии.
 
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на газопроводе устроили те, кому это выгодно. По его словам, взрывы организовали англосаксы.
 

На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль

08.10.2022, 12:08 20841
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль
Фото: RT
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
 

Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

 
По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.

Как заявили крымские власти, пострадавших нет. По словам главы парламента региона Владимира Константинова, повреждения не тяжелые, последствия ЧП скоро устранят.

Движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань - Волна в Краснодарском крае.

 

СПЧ ООН отклонил просьбу Запада организовать дебаты о Синьцзяне

07.10.2022, 12:01 23876
ЖЕНЕВА. 7 ОКТЯБРЯ - Западные страны и их союзники запросили голосование в Совете по правам человека ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне и проиграли его, поскольку большинство стран отклонили это предложение, следует из результатов голосования, проведенного в четверг на 51-й сессии СПЧ в Женеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент СПЧ Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 19 стран проголосовали против, 11 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран отклонено.
 
Западные страны призвали к обсуждению предполагаемых нарушений прав человека Китаем в СПЧ ООН после публикации августовского доклада УВКПЧ ООН, информирует РИА Новости.
 
МИД КНР ранее назвал доклад УВКПЧ ООН по Синьцзяну сфабрикованной США мешаниной лжи.
 
Ранее глава УВКПЧ Мишель Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с ее докладом по китайской провинции Синьцзян, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.
 
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
 

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