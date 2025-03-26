25.03.2025, 15:14 29551
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
Фото: кадр видео
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Минск. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний, сообщает пресс-служба главы государства.
На церемонию были приглашены более 1100 человек. Маршрут движения кортежа президента в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов пролегал по двум главным столичным проспектам - Независимости и Победителей.
Открыл церемонию председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов президентом страны избран Александр Лукашенко.
Председатель ЦИК вручил Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
Я прежде всего хотел бы поздравить всех нас с победой на выборах. Это победа не только моя, президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого - все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!" - заявил Александр Лукашенко на церемонии инаугурации.
Александр Лукашенко поблагодарил всех избирателей за отданные ему голоса, за веру в принципы и ценности, которые лежат в основе достижений суверенной Беларуси.
Напомним, в январе 2025 года действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок.
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25.03.2025, 18:57 23976
Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку
Между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия
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Берлин. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства 25 марта официально складывают полномочия. Тем временем между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия, сообщает РБК.
25 марта состоялось первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля. В соответствии с основным законом ФРГ прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.
Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.
Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.
25.03.2025, 15:44 28051
В США признали умершими 7 млн жителей старше 120 лет
Служба соцобеспечения провела масштабную чистку своих записей
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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба соцобеспечения США за последние три недели признала умершими более 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщил департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск, сообщает РБК.
Служба соцобеспечения США провела масштабную чистку своих записей. Около 7 млн владельцев номеров (социального страхования), возраст которых превышал 120 лет, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн", - говорится в сообщении на странице DOGE в соцсети Х.
В конце февраля Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения США, назвав ее "крупнейшим мошенничеством в истории". Он опубликовал базу данных, из которой следовало, что число получателей пособий превышает население США, а среди них есть люди в возрасте до 369 лет. Маск пошутил, что получателями выплат являются "вампиры".
В начале марта группа профсоюзов и пенсионеров подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием ограничить доступ DOGE к государственной информации. Они указали, что DOGE получает "почти неограниченный" доступ к личной информации граждан, тем самым нарушая законы о конфиденциальности.
После этого окружной судья США Эллен Холландер в штате Мэриленд временно заблокировала доступ DOGE к системам социального обеспечения. Действия команды Маска она назвала "экспедицией по выуживанию" личной информации.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.
25.03.2025, 15:27 28861
"Венесуэльские пошлины" Трампа угрожают частным НПЗ Китая
Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок
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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Решение президента США ввести 25-процентные пошлины в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, угрожает частным китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок, значительную часть которых составляет именно венесуэльская нефть.
Китай - один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти. Согласно расчетам Bloomberg за февраль, на Пекин пришлось более 40% всех экспортных поставок венесуэльской нефти. Большую часть нефтяных грузов из Венесуэлы перерабатывают независимые НПЗ в Китае, которые представляют собой обширную сеть компаний, сосредоточенных в восточной провинции Шаньдун.
24 марта Трамп заявил, что США со 2 апреля вводят пошлины в размере 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Он обвинил Каракас во "враждебном" отношении к Вашингтону, а также в "целенаправленной" отправке в США преступников.
Новые американские пошлины не окажут "разрушительного воздействия" на нефтяную промышленность Китая, но значительно увеличат затраты на поставки и сократят предложение для частных нефтепереработчиков, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
Я думаю, что указ Трампа в первую очередь направлен на Венесуэлу - с целью разорвать ее экономические связи с глобальным рынком и оказать давление, чтобы она села за стол переговоров с США", - прокомментировал старший аналитик Kpler по рынкам нефти в Сингапуре Мую Сюй.
Трейдеры допускают, что нефтеперерабатывающие заводы могут временно приостановить закупки венесуэльской нефти, но полностью остановить поставки, скорее всего, не удастся. За время прошлых ограничений поставщики смогли найти обходные пути, включая перевалку нефти с судна на судно у побережья Малайзии, где, как писал Bloomberg, расположено крупнейшее в мире место встречи "теневого флота" нефтяных танкеров.
Китай уже приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США в 2019 году. Официально поставки были возобновлены в феврале 2024 года. Однако еще в ноябре 2020 года Reuters писал, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые до этого велись в подпольном режиме из-за санкций.
24.03.2025, 20:28 45396
Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке БПЛА в Краснодарском крае
Фото: КТК
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 24 марта, около двух часов ночи ВСУ была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции "Кавказская".
Напомним, что 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подверглась массированной атаке семи БПЛА, которые, кроме взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.
19 марта была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающей станции "Кавказская", через которую осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК.
Грузоотправители нефти подавали через станцию "Кавказская" в системе КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого обязательства составил около 1,51 млн тонн.
После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем искусственной транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщили в пресс-службе КТК.
В Каспийском трубопроводном консорциуме добавили, что таким образом действия украинских властей деструктивно оценивают финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следует из анализа, всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.
Коллектив КТК принимает подобные меры, которые не только поддерживают основы всемирной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеперевозчиков и добывающих компаний, но и не содержат никакого персонала, представителей подрядных организаций, международных гражданских промышленных объектов и окружающей среды", - говорится в сообщении КТК.
Напомним, Казахстан провел консультации с Украиной после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
24.03.2025, 12:25 51776
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты Турции
В ходе праймериз за него отдали голоса более 14,85 млн человек
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Анкара. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе праймериз почти 15 млн граждан Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты страны, сообщил в ходе своего выступления председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.
23 марта за будущего президента нашей страны Экрема Имамоглу проголосовали 1,653 млн членов нашей партии. Это самый решительный ответ на нынешнюю попытку переворота. Мы также предложили гражданам прийти к нашим урнам солидарности и проголосовать. Мы получили от них 13,21 млн голосов за будущего президента Экрема. Всего же за него отдали голоса более 14,85 млн человек", - цитирует ТАСС главу НРП.
Как сообщает РИА Новости, арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения. При этом Конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса партии Справедливости и развития и партии Националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
23.03.2025, 16:54 63471
В Южной Корее ввели режим национального бедствия
В стране бушует лесной пожар
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Сеул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, сообщает РБК со ссылкой на Yonhup.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории на юго-востоке страны из-за ветра и сухой погоды. Пожар подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.
Правительство страны ввело режим национального бедствия.
23.03.2025, 13:17 65406
Арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу
Ранее был арестован его советник Мурат Онгун
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Стамбул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, сообщает РБК со ссылкой на Soz Sakaraya.
Всего в рамках дела о коррупции обвинение попросило арестовать 89 подозреваемых, но некоторых суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль, отмечает CNN Turk.
Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Всего были выданы ордера в отношении ста человек. Сам мэр назвал это "издевательством" и пообещал продолжить борьбу. Обвинения в своей адрес он отрицает. Меру пресечения в виде ареста Имамоглу вынесли по делу о коррупции, по делу о терроризме он отпущен под судебный контроль, передает A Haber.
Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Имамоглу - тоже член РНП, его считают главным соперником Эрдогана на будущих выборах президента, которые должны пройти в 2028-м. Партия назвала преследование стамбульского мэра политическим. Эрдоган же заявил, что оппозиция пытается политизировать ситуацию.
После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.
22.03.2025, 14:15 69231
Ушла из жизни знаменитая российская актриса Лариса Голубкина
Актриса известна своими ролями в фильмах "Гусарская баллада", "Сказка о царе Салтане", "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки"
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Москва. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ушла из жизни народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, сообщает РБК.
О кончине актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал Малахов в своем Telegram-канале.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Среди ее работ - роли в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки".
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