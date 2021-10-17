Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.

Подчеркивается, что, действуя в рамках международных правил мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

По информации Министерства обороны РФ, 15 октября, около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам РФ и "предпринял попытку пересечения государственной границы".

Делегация Талибана прибыла в Узбекистан для переговоров

ТАШКЕНТ. 16 ОКТЯБРЯ - Делегация Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением "Талибан" временного правительства Абдул Саламом Ханафи прибыла в город Термез для переговоров с правительственной делегацией Узбекистана. В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков", - сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Как ранее сообщил МИД Узбекистана, 7 октября в ходе встречи с главой МИД республики представители правительства талибов заверили, что Узбекистан не столкнется с угрозами с территории Афганистана. В ведомстве также сообщили, что в ходе переговоров в Термезе планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по проектам, предусматривающим строительство ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри и железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. 21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

КАБУЛ. 16 ОКТЯБРЯ - "Исламское государство" взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре, в результате которого погибли как минимум 47 человек. Террористическая организация ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в шиитской мети в Кандагаре, сообщает "РБК" . В результате взрыва погибли как минимум 47 человек, еще 70 получили ранения. Атака произошла во время пятничной молитвы. Ее устроили два террориста-смертника. Напомним, мощный взрыв прогремел в пятницу, 15 октября, возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагаре.

8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане".

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