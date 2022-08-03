Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня

ПЕКИН. 2 АВГУСТА - Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на ежедневном брифинге для журналистов заявил о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет безучастным наблюдателем, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанесет визит на Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как подчеркнул официальный представитель МИДа, Китай неоднократно высказывал США серьезную озабоченность и решительный протест в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань, а также подчеркивал риск наступления серьезных последствий в результате посещения.

Волю людей невозможно игнорировать, и те, кто играют с огнем, обожгутся им. Надеюсь, американская сторона полностью осознала сильный и четкий посыл Китая", - сказал Чжао Лицзянь.

Официальный представитель указал, что Китай внимательно следит за маршрутом Пелоси.

Ее визит на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, бесцеремонным попранием принципа одного Китая, весомой угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и ощутимым уроном китайско-американским отношениям, приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям", - предостерег Чжао Лицзянь.

Китайская сторона в очередной раз предупреждает США, что КНР находится в состоянии повышенной готовности. НОАК никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, заявил официальный представитель.

США должны строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять обещание президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут поддерживать силы, ратующие за "независимость Тайваня", и отказаться от организации визита Пелоси на Тайвань, добавил Чжао Лицзянь.