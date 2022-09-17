Боестолкновения на кыргызско-таджикской границе: генсек ОДКБ заявил о необходимости переговоров

БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, секретари совбезов Киргизии и Таджикистана в разговоре подтвердили необходимость переговоров, немедленного прекращения огня на границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром. В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем", - сообщает Telegram-канал ОДКБ.
Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции кыргызстанцев по всему периметру границы.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе".
К настоящему времени кыргызский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что на границе с Таджикистаном продолжаются интенсивные бои, таджикская сторона стягивает боевую технику, кыргызская сторона видит в этом угрозу захвата территории страны, сообщает РИА Новости.
Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию", - говорится в заявлении пресс-службы кыргызского ведомства.
Сообщается, что в настоящее время по всему периметру границы идут интенсивные боестолкновения.
Погранслужба Госкомитета нацбезопасности продолжает отражать военную агрессию Таджикистана", - подчеркнули в сообщении.
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Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.