Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722 человек

Пекин. 8 февраля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в материковом Китае возросло до 722 человек, заражены более 34,5 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Kazakhstan Today.

Днем ранее официально сообщалось более чем о 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших, пишет РИА "Новости"

По состоянию на полночь 7 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц, 722 скончались ", - говорится в опубликованном сообщении.

Отдельно в Гонконге выявлено 26 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 16 человек (один из них выздоровел).

За последние сутки выявлено 3399 новых случаев заражения, из больниц за сутки выписали 510 человек, скончались 86 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 1280 человек. Кроме того, зарегистрированы еще 27,6 тыс. случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще около 190 тыс. человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Тем временем в Казахстане продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. По данным Министерства здравоохранения РК, за период с 6 января по 7 февраля прибыло 30 436 человек. Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗРК в период с 6 января по 4 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 21 838 человек.

По состоянию на 7 февраля госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 123 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 92, в стационарах под медицинским наблюдением остается 31 человек.

Из 83 эвакуированных граждан республики у 13 продолжается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела.

Состояние граждан Казахстана, эвакуированных из города Уханя в Российскую Федерацию (Тюменская область - 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек) удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено.

В инфекционных стационарах Алматы осмотрен 51 человек, прибывший из КНР. На 7 февраля в стационарах находятся 5 пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп, из них 2 контактных родителя. В целом госпитализированы 29 пациентов, выписаны 24, из них 11 взрослых, 9 детей и 4 контактных родителя. По основному списку, полученному из республиканского центра электронного здравоохранения, количество прибывших из Китая за период с 24 января по 7 февраля по Алматы составило 6792 человека.

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