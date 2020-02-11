Пекин. 10 февраля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Китае возросло до 908 человек, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на полночь 9 февраля число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 908 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. Итоговое число жертв нового коронавируса еще в воскресенье превысило число жертв атипичной пневмонии SARS - 774 человека почти в 30 странах. А по состоянию на понедельник число умерших от нового коронавируса превысило и число жертв MERS, сообщает РИА "Новости" .

Число жертв нового коронавируса, который в Китае получил временное название NCP, за месяц с небольшим превысило общее число погибших от ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) с 2012 года, свидетельствуют статистические данные.

Коронавирус MERS впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. С сентября 2012 года в 27 странах мира зарегистрировано 2494 случая заражения, 858 из них скончались. Последний случай заражения MERS был зарегистрирован в январе этого года, заболевшей оказалась индийская медсестра в Саудовской Аравии.

При этом специалисты Китая и ВОЗ постоянно говорят, что и SARS, и MERS намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, потому что уровень смертности SARS составлял 9,56%, у MERS - 34,4%, а у нового коронавируса - чуть более 2,2%.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Казахстане тем временем продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, за период с 6 января по 6 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 30597 человек.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗРК в период с 6 января по 6 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 21 838 человек.

По состоянию на 8 февраля госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 124 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписан 101, в стационарах под медицинским наблюдением остается 23 человека.

Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 13 продолжается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела.

Состояние граждан РК, эвакуированных из города Ухань в Российскую Федерацию (Тюменская область - 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек) удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика ПЦР-диагностики нового коронавируса.

По информации пресс-службы акима Алматы, учитывая период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также профилактики распространения коронавирусной инфекции, фармацевтическая компания ТОО "Dolce Farm" по производству медицинских масок перешла на круглосуточный (трехсменный) режим работы. Для дальнейшего увеличения запаса сырья для производства масок ведутся переговоры с зарубежными поставщиками.

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