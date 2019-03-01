Два человека погибли на Филиппинах в результате взрыва у торгового центра

Манила. 31 декабря. Kazakhstan Today - По меньшей мере два человека погибли, 23 получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства около входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти и полицию, передает Kazakhstan Today.





По информации канала, взрыв произошел в 13.59 по местному времени (08.59 мск), когда в торговом центре находились сотни человек, совершавшие покупки в канун Нового года. Все пострадавшие госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.





Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок, пишет ТАСС





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