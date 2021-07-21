Джефф Безос успешно слетал в космос на корабле New Shepard

ВАН-ХОРН. 20 ИЮЛЯ - Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос 20 июля успешно слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ракета с капсулой New Shepard успешно стартовала около 09.10 по местному времени с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. После этого корабль отделился от ракеты-носителя и поднялся на высоту 100 километров, сообщает BBC news





Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вскоре на Землю успешно вернулась и капсула New Shepard, которая спустилась на парашютах.

Безос ждал этого момента более двух десятилетий - он создал Blue Origin еще в 2000 году.

Полет продлился 11 минут и станет новой вехой в космической гонке миллиардеров.

Чуть больше недели назад к границе космоса успешно слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его полет занял около часа, включая несколько минут невесомости, во время которых Брэнсон и его попутчики смогли насладиться уникальными видами Земли, отстегнув ремни.

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