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Джефф Безос успешно слетал в космос на корабле New Shepard

20.07.2021 5320
ВАН-ХОРН. 20 ИЮЛЯ - Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос 20 июля успешно слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ракета с капсулой New Shepard успешно стартовала около 09.10 по местному времени с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. После этого корабль отделился от ракеты-носителя и поднялся на высоту 100 километров, сообщает BBC news

Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вскоре на Землю успешно вернулась и капсула New Shepard, которая спустилась на парашютах.
 
Безос ждал этого момента более двух десятилетий - он создал Blue Origin еще в 2000 году. 
 
Полет продлился 11 минут и станет новой вехой в космической гонке миллиардеров.
 
Чуть больше недели назад к границе космоса успешно слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его полет занял около часа, включая несколько минут невесомости, во время которых Брэнсон и его попутчики смогли насладиться уникальными видами Земли, отстегнув ремни.
 

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