Система Orphus

Главы правительств стран ЕАЭС соберутся в Кыргызстане для обсуждения общего рынка газа

10.08.2022, 13:45 4121
БИШКЕК. 10 АВГУСТА - С 25 по 26 августа 2022 года в городе Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана, в мероприятии примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, а также главы правительств приглашенных государств. 
 
В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, на полях форума пройдет ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне. 
 
Помимо этого, 25-26 августа 2022 года на полях ЕМПС пройдет Первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, на котором примут участие более 200 участников из стран СНГ и ЕАЭС.
 

новости по теме

МИД КНР объявило о контрмерах в ответ на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань

10.08.2022, 20:43 2011
ПЕКИН. 10 АВГУСТА - Несмотря на решительные протесты и серьезные представления со стороны КНР, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Синьхуа, по этому поводу Министерство иностранных дел КНР объявило о следующих ответных мерах:
 
1. Прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США.
 
2. Отмена рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США.
 
3. Отмена встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море.
 
4. Приостановка сотрудничества между Китаем и США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов.
 
5. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области правовой помощи по уголовным делам.
 
6. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в борьбе с транснациональной преступностью.
 
7. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками.
 
8. Приостановка переговоров между Китаем и США по вопросам изменения климата.
 

Ван И: ошибка США в тайваньском вопросе имеет три аспекта

10.08.2022, 20:13 2386
ДАККА. 10 АВГУСТА - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во время своего визита в Бангладеш заявил, что Соединенные Штаты ошиблись в трех аспектах относительно безответственной поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ван И сделал это заявление, комментируя последние события и софистические уловки американской стороны, сообщает Синьхуа.
 
Во-первых, отметил глава МИД КНР, американская сторона грубо вмешалась во внутренние дела Китая. Несмотря на неоднократные увещевания и предупреждения китайской стороны, США сделали по-своему и организовали так называемый визит третьего по рангу должностного лица американской администрации на китайский Тайвань, напомнил Ван И. По его словам, необходимо понимать, что Тайвань - это не часть США, а часть китайской территории, американская сторона взяла на себя соответствующие обязательства, и поэтому ее действия являются серьезным посягательством на суверенитет КНР.
 
Во-вторых, продолжил Ван И, Соединенные Штаты потворствовали силам, ратующим за "независимость Тайваня", и поддержали их. Министр отметил, что любая страна всегда должна защищать свое национальное единство и не позволять бесчинствовать сепаратистским элементам. Он указал, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия включила стремление к "независимости" в свою партийную программу и в последние годы пыталась всеми возможными способами добиваться постепенной "независимости Тайваня" и создания "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". Спикер палаты представителей конгресса США открыто поддержала это, выступив на стороне сепаратистских сил и против китайского народа, подчеркнул Ван И.
 
В-третьих, заявил он, американская сторона намеренно нанесла ущерб миру в районе Тайваньского пролива. Соединенные Штаты, как всем известно, всегда сначала создают проблему, а затем используют ее для достижения собственных стратегических целей, сказал министр. По его словам, имеются признаки того, что Соединенные Штаты, организовав поездку Н. Пелоси на Тайвань, пытаются повторить свой старый трюк. Вашингтон использует эту возможность для наращивания своего военного присутствия в регионе, что заслуживает повышенной бдительности и решительного противодействия всех сторон, предупредил глава МИД КНР.
 
Ван И заявил, что твердая позиция Китая, а также его обоснованные, разумные, законные, необходимые, открытые и пропорциональные ответные меры направлены на защиту священного суверенитета и территориальной целостности Китая, на предотвращение попыток США "использовать Тайвань для сдерживания Китая", на разрушение иллюзии тайваньских властей насчет "обретения независимости при поддержке США", на истинную защиту мира в Тайваньском проливе и стабильности в регионе.
 
Как подчеркнул Ван И, принцип невмешательства во внутренние дела друг друга оказывается "золотым правилом" развития межгосударственных отношений и "волшебным инструментом" развивающихся стран для защиты собственного суверенитета и безопасности. Министр выразил признательность различным странам за понимание и поддержку китайской позиции. Поскольку сегодня время от времени происходят акты одностороннего буллинга, международное сообщество должно в этой связи достичь еще более четкого консенсуса и заявить еще громче о себе, чтобы совместно защитить базовые нормы международных отношений, международное право, а также законные права и интересы всех развивающихся стран, добавил он.
 

Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане

10.08.2022, 08:40 5691
Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане
Фото: People's Daily
СИАНЬ. 10 АВГУСТА - Во вторник в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, состоялся Форум сотрудничества СМИ 2022 года в рамках инициативы "Один пояс, один путь", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь". В течение следующих 9 лет инициатива превратилась из идеи в реальность и стала крупнейшей в мире платформой для международного сотрудничества, сообщает газета "Жэньминь жибао".
 
В рамках мероприятия был организован форум на тему "Примите инициативу глобального развития и более тесную связь". Более 120 представителей китайских и зарубежных СМИ из более чем 40 стран и организаций приняли участие в форуме в прямом эфире, на видео и в письменных выступлениях. В форуме также приняли участие представители центрального правительства, китайские эксперты и руководители компаний инициативы "Один пояс, один путь".
 
Также состоялись два подфорума: региональное сотрудничество "Один пояс, один путь" и диалог со СМИ по инициативе глобального развития.
 
Кроме того, 1 августа была организована поездка четырех групп китайских и иностранных журналистов в провинцию Шэньси, где они находились в течение восьми дней и ознакомились с высококачественным развитием провинции.
 
Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводился с 2014 года шесть раз как площадка для диалога СМИ и сотрудничества между странами.
 

В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

09.08.2022, 18:50 8351
В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
Фото: Depositphotos
БЕРЛИН. 9 АВГУСТА - В Германии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян у малолетнего ребенка. Четырехлетняя девочка подхватила инфекцию дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт aussiedlerbote.de со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения и семьи Баден-Вюртемберга, никакие симптомы болезни у девочки не проявились. Тем не менее врач осмотрел ребенка и взял мазок из горла. В итоге анализ дал положительный результат на наличие возбудителей вируса оспы обезьян.
 

В министерстве сообщили, что ребенок заразился дома. Известно, что ранее оспой обезьян заболел один из членов семьи, который находился в тесном контакте с ребенком. Более того, в настоящее время еще один близкий родственник девочки находится под наблюдением врача. При этом других контактов, то есть за пределами семьи, у ребенка не было, это также подчеркнули в министерстве", - пишет агентство. 

 
В министерстве напомнили, что болезнь обычно протекает довольно легко. Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.
 
Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.
 
Ранее институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ. Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте. Болезнь затронула все 16 федеральных земель. 
 

В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ

09.08.2022, 18:20 8796
В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ
Фото: profile.ru
ТОКИО. 9 АВГУСТА - Всемирно известный японский модельер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным агентства Киодо, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома, сообщает РИА Новости
 
Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.
 

Родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, Япония. В 1970-м он основал компанию Miyake Design Studio (MDS), а уже через год представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Последующие годы стали временем быстрого подъема бренда. В 1973 году модельер перенес показы MDS в Париж, а еще через год открыл свой первый флагманский магазин в Токио. Японец являлся представителем концептуальной моды, приверженцем инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий", - пишет lenta.ru

 

Новый вид генипавируса выявлен в Китае

08.08.2022, 14:23 13381
Новый вид генипавируса выявлен в Китае
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 8 АВГУСТА - Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса "Ланъя", вероятно, животного происхождения, которым уже заразились не менее 35 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя", были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", - сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание "Пэнпай". 

 
Ранее совместное исследование китайских и сингапурских ученых было опубликовано в "Медицинском журнале Новой Англии" (NEJM). Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали "Ланъя".
 

Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводит издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными", - пишет агентство. 

 
Ученые пока не определили, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак. 
 

Можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", - приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

 

Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений в мире

07.08.2022, 09:40 17811
НЬЮ-ЙОРК. 7 АВГУСТА - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о начале новой гонки вооружений в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое мнение Антониу Гутерриш выразил в ходе посещения Хиросимы, подвергнувшейся 77 лет назад атомной бомбардировке, сообщает iz.ru. 
 

Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой", - заявил он. 

 
Генсек ООН также отметил, что обзорная конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, принесет положительный результат. Гутерриш добавил, что "видит движение в правильном направлении".
 

Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак

05.08.2022, 09:10 27386
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией спецслужбы США с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе, сообщает РИА Новости.
 

В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны.

 

По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.

 
В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.
 
В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании - на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года - на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.
 
Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca для создания компаний, через которые приобретала активы.
 
Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов