Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

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По итогам переговоров (…) достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана; о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
По его словам, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.
В четверг вечером стало известно о начале перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым. В ходе бесед председатель ОДКБ призвал стороны к немедленному прекращению огня на границе, сообщает Sputnik.
Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено", - прокомментировал ситуацию Зась.
Он подчеркнул, что возникший на таджикско-кыргызской границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем.
Генсек отметил, что ОДКБ готова оказать Таджикистану и Кыргызстану необходимую помощь в разрешении конфликта.
В чем суть конфликта - версия Кыргызстана
По данным Погранслужбы КР, примерно в 17.50 в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженых камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали таджикистанские пограничники. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы, в местности Чыр-Добо, открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана, применив минометы и гранатометы, пишет Sputnik.
Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо.
Что произошло на границе - версия Таджикистана
По данным ГКНБ Таджикистана, 27 января, примерно в 17.20 по местному времени группа неустановленных граждан Кыргызстана в количестве пятидесяти человек из числа жителей поселения Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи Аъло принудительно остановила автомашину гражданина Таджикистана.
В ведомстве уточнили, что мужчина перевозил песок, двигась по территории Таджикистана из населенного пункта Ходжаи Аъло в поселок Сомониён Исфаринского района.
Сообщается, что с целью пресечения подобных неправомерных действий была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти Баткенской области и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области. Однако, как уточняют в ГКНБ, кыргызская сторона не прибыла на встречу.
Вместо этого примерно в 18.10 по местному времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), был открыт огонь из стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана", - говорится в заявлении ГКНБ.