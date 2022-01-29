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Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

28.01.2022, 08:45 7301
Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
Фото: 24.kg
БИШКЕК. 28 ЯНВАРЯ - Кыргызстан и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничной службы КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам переговоров (…) достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана; о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.

 
По его словам, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.
 
В четверг вечером стало известно о начале перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым. В ходе бесед председатель ОДКБ призвал стороны к немедленному прекращению огня на границе, сообщает Sputnik.

 

Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено", - прокомментировал ситуацию Зась.

 
Он подчеркнул, что возникший на таджикско-кыргызской границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем.
 
Генсек отметил, что ОДКБ готова оказать Таджикистану и Кыргызстану необходимую помощь в разрешении конфликта.
 
В чем суть конфликта - версия Кыргызстана
 
По данным Погранслужбы КР, примерно в 17.50 в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженых камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали таджикистанские пограничники. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы, в местности Чыр-Добо, открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана, применив минометы и гранатометы, пишет Sputnik.
 
Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо.
 
Что произошло на границе - версия Таджикистана
 
По данным ГКНБ Таджикистана, 27 января, примерно в 17.20 по местному времени группа неустановленных граждан Кыргызстана в количестве пятидесяти человек из числа жителей поселения Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи Аъло принудительно остановила автомашину гражданина Таджикистана.
 
В ведомстве уточнили, что мужчина перевозил песок, двигась по территории Таджикистана из населенного пункта Ходжаи Аъло в поселок Сомониён Исфаринского района.
 
Сообщается, что с целью пресечения подобных неправомерных действий была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти Баткенской области и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области. Однако, как уточняют в ГКНБ, кыргызская сторона не прибыла на встречу. 
 

Вместо этого примерно в 18.10 по местному времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), был открыт огонь из стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана", - говорится в заявлении ГКНБ.

 

новости по теме

Конфликт на таджикско-кыргызской границе: погибли двое граждан Таджикистана

28.01.2022, 14:26 5736
Конфликт на таджикско-кыргызской границе: погибли двое граждан Таджикистана
ДУШАНБЕ. 28 ЯНВАРЯ - В ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое граждан Таджикистана, 10 человек получили ранения, сообщает пресс-центр пограничных войск государственного комитета национальной безопасности республики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным госкомитета, житель приграничного села погиб от мины, выпущенной кыргызскими военнослужащими в его двор. Также погиб при спасении местных жителей во время обстрела водитель скорой помощи, сообщает ТАСС
 

В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.

 
Представители компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана провели встречу на территории северного таджикского города Исфара в Согдийской области, стороны изучают причины произошедшего на границе двух республик конфликта.
 

В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта", - говорится в заявлении.

 
Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня. 
 

Обсуждены перспективы сотрудничества Ирана с исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом

27.01.2022, 12:10 11396
ТАШКЕНТ. 27 ЯНВАРЯ - В Исполнительном комитете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча директора исполкома Руслана Мирзаева с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Узбекистан Хамидом Наиерабади, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по интересующим вопросам сотрудничества Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества.
 

Подробно обсуждены процедурные вопросы вступления Ирана в организацию и в этой связи возможные перспективы сотрудничества с исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - сообщили в пресс-службе РАТС ШОС.

 

В России Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы насильников детей

26.01.2022, 18:03 14201
В России Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы насильников детей
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 26 ЯНВАРЯ - В России Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы рецидивистов-насильников детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", документ ушел на подпись к президенту.

Пожизненное лишение свободы будет распространяться на:

  • детских насильников-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
  • случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
  • ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 (Изнасилование) и 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК России появятся соответствующие поправки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты. 


 

В Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19

24.01.2022, 18:46 21326
МОСКВА. 24 ЯНВАРЯ - В Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В регион поставили более 3 тысяч компонентов вакцины... для юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинацию подростков проводят в поликлиниках и школах Кубани", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

 
Отмечается, что прививку будут делать только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшие школьники в возрасте от 15 до 17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.
 
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане - СМИ

23.01.2022, 12:50 29826
МОСКВА. 23 ЯНВАРЯ - Полиция Москвы задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации "Известий", речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном известно, что он работал на рынке.
 
Кроме того, по предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того, как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей пять млн рублей.
 
Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 "Украина". Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей. После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.
 
В МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой".
 
Актриса Марина Коташенко - вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.
 
 

Президент Беларуси считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы

21.01.2022, 20:52 44081
Президент Беларуси считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы
Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
МИНСК. 21 ЯНВАРЯ - По мнению Александра Лукашенко, без спецслужб "такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определённых стран. И до сих пор этого не видно", - приводит его слова БЕЛТА.

 
Ранее глава МИД РФ заявил, что госсекретарь США не смог объяснить свои претензии к Казахстану.
 

Глава МИД РФ: госсекретарь США не смог объяснить свои претензии к Казахстану

21.01.2022, 19:02 45511
Глава МИД РФ: госсекретарь США не смог объяснить свои претензии к Казахстану
Фото: МИД РФ
МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ - Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Женеве не смог ответить, зачем он требовал от Казахстана объяснений по поводу ввода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом по итогам встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, эта ситуация хорошо иллюстрирует упреки и претензии западных стран насчет стремления России "расширить сферу своего влияния", сообщает Lenta.ru.
 

Это отражает менталитет западного сообщества, которое уверено в собственной исключительности и что им можно все, а другим - если они разрешат", - сказал Лавров.

 
Блинкен потребовал от Казахстана объяснений за ввод российских миротворцев на свою территорию в начале января. Он указал, что у Вашингтона есть "реальные вопросы", почему республика обратилась в военную организацию, которую возглавляет Москва. 
 

ЦБ России предложил запретить криптовалюту и майнинг

21.01.2022, 11:35 46616
ЦБ России предложил запретить криптовалюту и майнинг
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ - Центральный банк России хочет запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ЦБ России предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Соответствующие предложения содержатся в докладе регулятора для общественных консультаций, сообщает rbc.ru.
 
Что предлагает ЦБ:
 
Ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые российскими юридическими и физическими лицами.
 
Запретить организацию выпуска и сам выпуск, а также организацию обращения и обмена криптовалюты на территории России, в том числе криптобиржами, криптообменниками, p2p-платформами (платформы для проведения денежных переводов между физлицами).
 
Установить ответственность за нарушение данного запрета. Для этого необходимо разработать механизмы выявления операций и лиц, которые их осуществляют после введения запрета, механизмы блокировки операций по покупке или продаже криптовалют за фиатную валюту (то есть за обычные деньги), а также определить органы, на которые будут возложены полномочия по реализации этих мер.
 
Ввести на законодательном уровне запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры при любых операциях с криптовалютой (приобретение, платежи и переводы) и для способствования подобным операциям, в том числе по хранению или по содействию принятию рисков через деривативы (ЦБ отмечает, что риски несет не только прямое владение криптовалютой, но и инвестиции в производные финансовые инструменты на нее).
 
Также Банк России хочет развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в криптовалюты. Сейчас ЦБ вместе с банками выявляет такие риски через мониторинг p2p-платежей, которые могут проводиться для покупки или продажи криптовалюты. По мнению российского регулятора, дальше необходимо выстроить взаимодействие с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, доработать международные соглашения об обмене информацией для включения в них сведений об операциях российских клиентов на криптобиржах, а также обеспечить получение на регулярной основе у иностранных платежных систем информации о совершении платежей российскими резидентами с целью приобретения криптовалюты, в том числе с использованием платежных карт. 
 

В настоящее время у зарубежных платежных систем уже реализована маркировка операций по приобретению криптовалюты", - объясняется в докладе. 

 
Еще одно предложение ЦБ: организовать информационный обмен между ФНС, ЦБ и Росфинмониторингом. Например, инфообмен с ФНС поможет установить, что человек владеет криптовалютой, поскольку в Госдуме уже рассматривается законопроект о порядке ее декларирования.
 
Как уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в ходе пресс-конференции, запрет не распространяется на владение криптовалютами, а также на их покупку и продажу. 
 

Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры", - сказала Данилова, добавив, что операции с криптовалютами можно проводить в иностранных юрисдикциях. 

 
Пока ЦБ сосредоточится на регулировании внутренних платежей в криптовалюты, трансграничные платежи могут быть зарегулированы в перспективе, добавила Данилова.
 
По ее словам, в качестве ответственности ЦБ предлагает ввести штрафы за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов. 
 

Мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами", - сказала она.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. 
 
 
 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".
 

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