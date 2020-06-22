Система Orphus

Испания открыла границы для граждан Евросоюза, но не для всех

21.06.2020, 17:05 6103
Испания открыла границы для граждан Евросоюза, но не для всех
Мадрид. 21 июня. Kazakhstan Today - Испанские власти с сегодняшнего дня открыли границы для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают vesti.ru со ссылкой европейские СМИ. 

После пересечения границ от них не будут требовать соблюдения обязательного 14-дневного карантина.
 
Отмечается, что не все страны ЕС открыли границы с Испанией. К примеру, власти соседней Португалии объявили, что граница с их стороны будет открыта не ранее 1 июля.
 
Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тысяч случаев заражения, более 28 тысяч пациентов скончались. Испания находится на шестом месте по числу заболевших COVID-19 и скончавшихся от этой инфекции.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая