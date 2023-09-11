Исследовательский институт Синьхуа опубликовал доклад об "истоках, фактах и опасностях" военной гегемонии США

Аналитики на основе фактов и данных проследили истоки военной гегемонии США

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Пекин. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Исследовательский институт Синьхуа - аналитический центр одноименного информационного агентства опубликовал доклад об "истоках, фактах и опасностях" военной гегемонии США и провел семинар на эту тему.





Аналитики на основе фактов и данных проследили истоки военной гегемонии США, исследовали, как Соединенные Штаты стремились к военной гегемонии, поддерживали ее и злоупотребляли ею, а также раскрыли опасность гегемонистских практик этой страны, сообщает Синьхуа.





Согласно докладу, военная гегемония США является центральной опорой в стремлении страны к однополярному миру и гегемонистскому порядку.





Аналитики отмечают, что гегемонистские действия США по преднамеренному развязыванию войн и военному вмешательству в дела других стран уносят жизни, попирают права человека и суверенитет других стран, подрывают глобальный мир и развитие, приносят огромные страдания и бедствия народам разных стран, являются крупнейшим источником хаоса, угрожающим глобальной безопасности и стабильности и препятствующим прогрессу человеческой цивилизации.





Зарубежные эксперты из Азии, Среднего Востока, Африки, Евразии, Европы и Латинской Америки, а также ряд китайских ученых лично или виртуально приняли участие в семинаре и дали высокую оценку докладу.





Заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований при Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Дмитрий Суслов назвал доклад "глубоким, точным и своевременным".





Соединенные Штаты всегда были самой экспансионистской державой в мире", - сказал он, подчеркнув, что их военная гегемония "характеризуется грубыми нарушениями международного права и незаконными военными интервенциями".





Этот документ сыграет важную роль в укреплении глобального взаимопонимания, солидарности и координации усилий по построению полицентричного, более справедливого, инклюзивного, подлинно демократического нового мирового порядка", - отметил президент Белградского форума за мир равных и эксперт по международным вопросам Живадин Йованович.





Доклад был выпущен во всем мире на различных платформах, включая веб-сайты и социальные сети, на английском, испанском, китайском, русском, французском и других языках.





Исследовательский институт Синьхуа является единственным медийным аналитическим центром среди подобных китайских организаций высокого уровня. Уделяя основное внимание исследованиям в области политики, в последние годы он проводил перспективные и стратегические исследования по серьезным внутрикитайским и глобальным вопросам и опубликовал много важных результатов.