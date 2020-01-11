Из-за стрельбы на кыргызско-таджикской границе в КР переселили целое село

Бишкек. 10 января. Kazakhstan Today - Жителей кыргызского села пришлось эвакуировать в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном, передает Kazakhstan Today.

Жителей села Кок-Таш, расположенного рядом с границей с Таджикистаном, временно переселили из их домов в здание школы, чтобы обеспечить их безопасность. Также были эвакуированы жители приграничного района Дахма, сообщает пресс-служба администрации Баткенской области Киргизии.

Государственная пограничная служба КР сообщает, что в пятницу ночью неизвестные жители Таджикистана забросали камнями автомобили в Баткенской области Киргизии, а прибывших на место киргизских пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия.

Сейчас стрельба закончилась. Обстановку на киргизско-таджикском участке государственной границе оценивают как стабильную с элементами напряжённости. Пограничники несут службу в усиленном режиме", - сообщает портал " МК ".

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев приказал усилить охрану границы с Таджикистаном. Кроме того, принято решение усилить переговорный процесс с Душанбе по поводу границы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства