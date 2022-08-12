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Китай опубликовал Белую книгу о тайваньском вопросе и деле воссоединения Китая в новую эпоху

11.08.2022, 09:36 7206
ПЕКИН. 11 АВГУСТА - Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и Пресс-канцелярия Госсовета КНР в среду опубликовали Белую книгу под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В документе подтверждается тот факт, что Тайвань является частью Китая, демонстрируется непоколебимая воля и твердая решимость Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского народа в стремлении к воссоединению Родины, а также излагаются позиция и политика КПК и китайского правительства по содействию реализации воссоединения Родины в новую эпоху, сообщает "Жэньминь жибао".
 
Тайвань испокон веков принадлежит Китаю, что является ясным историческим и юридическим фактом, отмечается в Белой книге.
 
Резолюция 2758 ГА ООН - политический документ, воплощающий принцип одного Китая. Недопустимо извращать эту резолюцию, юридическая сила которой в полной мере доказана в международной практике, говорится в документе.
 
Принцип одного Китая представляет всеобщий консенсус международного сообщества и является одной из основных норм международных отношений, которые необходимо соблюдать, подчеркивается в Белой книге.
 

В мире существует лишь один Китай, и исторический и юридический факт, что Тайвань является частью Китая, не может быть оспорен. Не допускается изменение статуса Тайваня, который является частью Китая, а не отдельным государством", - говорится в Белой книге.

 
Неизменно делая решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Китая своей исторической миссией, КПК сплачивала и вела соотечественников с обоих берегов на содействие переходу отношений между двумя берегами Тайваньского пролива от напряженности и противостояния к смягчению и улучшению и далее к вступлению на путь мирного развития. Были достигнуты прорывные сдвиги в отношениях между двумя берегами, отмечается в документе.
 
Благодаря ориентированию и стимулированию со стороны КПК за последние 70 лет, особенно после прекращения изоляции, в отношениях между берегами пролива был достигнут стремительный прогресс. Расширение обменов, укрепление сотрудничества, активизация взаимодействия и учащение контактов принесли ощутимую пользу соотечественникам, проживающим на обоих берегах пролива, особенно на Тайване. Это полностью демонстрирует, что при наличии мира и сотрудничества обе стороны получают выгоду, говорится в Белой книге.
 

Осуществление полного воссоединения Родины обусловлено историей и культурой китайской нации и диктуется эпохой и тенденцией, связанными с великим возрождением китайской нации. Сегодня мы, как никогда в истории, близки к осуществлению нашей цели великого возрождения китайской нации и, как никогда ранее, уверены в нашей способности реализовать эту цель. То же самое верно, когда речь идет о нашей цели полного воссоединения Родины", сообщается в Белой книге.

 
Согласно Белой книге, развитие и прогресс Китая, в частности великие достижения, полученные за последние 40 лет политики реформ, открытости и модернизации, оказали глубокое влияние на исторический процесс решения Тайваньского вопроса и осуществления полного воссоединения Родины.
 
Действия администрации Демократической прогрессивной партии (ДПП) привели к напряженности в межбереговых отношениях, поставили под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, а также подорвали перспективы и сузили пространство для мирного воссоединения страны. Это препятствия, которые необходимо устранить для продвижения процесса мирного воссоединения Родины, говорится в Белой книге.
 
Внешние силы потворствуют и подстрекают сторонников "независимости Тайваня" к разжиганию беспорядков и провокаций, обострению конфронтации и напряженности в районе Тайваньского пролива, подрыву мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это противоречит основополагающим глобальным тенденциям мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества и идет вразрез с ожиданиями международного сообщества и чаяниями всех народов мира, отмечается в Белой книге.
 
Опора на внешние силы ничего не даст тайваньским сепаратистам, а использование Тайваня для сдерживания Китая обречено на провал. Колесо истории катится в направлении к воссоединению Родины, и никто и никакие силы не смогут остановить его, говорится в Белой книге.
 
Мирное воссоединение и курс "одно государство - два строя" - это наш основной курс для решения тайваньского вопроса и наилучший подход к осуществлению воссоединения Родины, отражающие китайскую мудрость инклюзивности и терпимости. Они не только полностью учитывают реалии Тайваня, но и способствуют долгосрочной стабильности на Тайване после воссоединения Родины, подчеркивается в Белой книге.
 

Чтобы осуществить мирное воссоединение, мы должны отдать себе отчет, что континентальная часть страны и Тайвань имеют свои собственные различные социальные системы и идеологии. Курс "одно государство - два строя" является наиболее инклюзивным вариантом для решения этой проблемы. Это подход, основанный на демократических принципах, демонстрирующий добрую волю, направленный на мирное урегулирование Тайваньского вопроса и приносящий взаимную выгоду. Различия в социальных строях не являются ни препятствием для воссоединения, ни оправданием для отделения", - говорится в Белой книге.

 

Мы готовы создать обширное пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности в любой форме", - отмечается в Белой книге.

 

Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с максимальной искренностью и прилагать максимальные усилия в этом направлении. Но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности, которые никоим образом не направлены против наших соотечественников на Тайване. Немирные средства - крайняя мера при непреодолимых обстоятельствах", - подчеркивается в документе.

 
Будущее Тайваня - в воссоединении Китая, а благополучие населения Тайваня зависит от возрождения китайской нации. "Мы объединим усилия с нашими соотечественниками на Тайване, чтобы бороться за национальное воссоединение и возрождение", - отмечается в Белой книге.
 
Как только будет достигнуто мирное воссоединение в рамках курса "одно государство - два строя", это заложит новые основы для дальнейшего прогресса Китая и достижения великого возрождения китайской нации. В то же время это создаст огромные возможности для социально-экономического развития Тайваня и принесет ощутимую пользу населению Тайваня.
 
Мирное объединение двух берегов Тайваньского пролива идет на пользу не только китайской нации, но и всем народам и международному сообществу в целом, говорится в Белой книге.
 

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Минздрав РФ продлил срок годности вакцины "Спутник V"

11.08.2022, 11:15 6336
Минздрав РФ продлил срок годности вакцины "Спутник V"
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 АВГУСТА - В Министерстве здравоохранения Российской Федерации продлили срок годности вакцины "Спутник V", для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины", - информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. 

 
Данное решение в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата, уточнили в ведомстве. 
 

При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен", - отметили в Минздраве. 

 
С учетом коротких сроков разработки вакцин для профилактики COVID-19 эта практика неоднократно применялась в отношении вакцинных препаратов, в том числе в Евросоюзе и США, являющихся странами или регионами со "строгими" регуляторными агентствами, по классификации ВОЗ, подчеркнули в пресс-службе.
 

МИД КНР объявило о контрмерах в ответ на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань

10.08.2022, 20:43 10576
ПЕКИН. 10 АВГУСТА - Несмотря на решительные протесты и серьезные представления со стороны КНР, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Синьхуа, по этому поводу Министерство иностранных дел КНР объявило о следующих ответных мерах:
 
1. Прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США.
 
2. Отмена рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США.
 
3. Отмена встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море.
 
4. Приостановка сотрудничества между Китаем и США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов.
 
5. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области правовой помощи по уголовным делам.
 
6. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в борьбе с транснациональной преступностью.
 
7. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками.
 
8. Приостановка переговоров между Китаем и США по вопросам изменения климата.
 

Ван И: ошибка США в тайваньском вопросе имеет три аспекта

10.08.2022, 20:13 11046
ДАККА. 10 АВГУСТА - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во время своего визита в Бангладеш заявил, что Соединенные Штаты ошиблись в трех аспектах относительно безответственной поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ван И сделал это заявление, комментируя последние события и софистические уловки американской стороны, сообщает Синьхуа.
 
Во-первых, отметил глава МИД КНР, американская сторона грубо вмешалась во внутренние дела Китая. Несмотря на неоднократные увещевания и предупреждения китайской стороны, США сделали по-своему и организовали так называемый визит третьего по рангу должностного лица американской администрации на китайский Тайвань, напомнил Ван И. По его словам, необходимо понимать, что Тайвань - это не часть США, а часть китайской территории, американская сторона взяла на себя соответствующие обязательства, и поэтому ее действия являются серьезным посягательством на суверенитет КНР.
 
Во-вторых, продолжил Ван И, Соединенные Штаты потворствовали силам, ратующим за "независимость Тайваня", и поддержали их. Министр отметил, что любая страна всегда должна защищать свое национальное единство и не позволять бесчинствовать сепаратистским элементам. Он указал, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия включила стремление к "независимости" в свою партийную программу и в последние годы пыталась всеми возможными способами добиваться постепенной "независимости Тайваня" и создания "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". Спикер палаты представителей конгресса США открыто поддержала это, выступив на стороне сепаратистских сил и против китайского народа, подчеркнул Ван И.
 
В-третьих, заявил он, американская сторона намеренно нанесла ущерб миру в районе Тайваньского пролива. Соединенные Штаты, как всем известно, всегда сначала создают проблему, а затем используют ее для достижения собственных стратегических целей, сказал министр. По его словам, имеются признаки того, что Соединенные Штаты, организовав поездку Н. Пелоси на Тайвань, пытаются повторить свой старый трюк. Вашингтон использует эту возможность для наращивания своего военного присутствия в регионе, что заслуживает повышенной бдительности и решительного противодействия всех сторон, предупредил глава МИД КНР.
 
Ван И заявил, что твердая позиция Китая, а также его обоснованные, разумные, законные, необходимые, открытые и пропорциональные ответные меры направлены на защиту священного суверенитета и территориальной целостности Китая, на предотвращение попыток США "использовать Тайвань для сдерживания Китая", на разрушение иллюзии тайваньских властей насчет "обретения независимости при поддержке США", на истинную защиту мира в Тайваньском проливе и стабильности в регионе.
 
Как подчеркнул Ван И, принцип невмешательства во внутренние дела друг друга оказывается "золотым правилом" развития межгосударственных отношений и "волшебным инструментом" развивающихся стран для защиты собственного суверенитета и безопасности. Министр выразил признательность различным странам за понимание и поддержку китайской позиции. Поскольку сегодня время от времени происходят акты одностороннего буллинга, международное сообщество должно в этой связи достичь еще более четкого консенсуса и заявить еще громче о себе, чтобы совместно защитить базовые нормы международных отношений, международное право, а также законные права и интересы всех развивающихся стран, добавил он.
 

Главы правительств стран ЕАЭС соберутся в Кыргызстане для обсуждения общего рынка газа

10.08.2022, 13:45 12866
БИШКЕК. 10 АВГУСТА - С 25 по 26 августа 2022 года в городе Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана, в мероприятии примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, а также главы правительств приглашенных государств. 
 
В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, на полях форума пройдет ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне. 
 
Помимо этого, 25-26 августа 2022 года на полях ЕМПС пройдет Первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, на котором примут участие более 200 участников из стран СНГ и ЕАЭС.
 

Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане

10.08.2022, 08:40 14426
Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане
Фото: People's Daily
СИАНЬ. 10 АВГУСТА - Во вторник в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, состоялся Форум сотрудничества СМИ 2022 года в рамках инициативы "Один пояс, один путь", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь". В течение следующих 9 лет инициатива превратилась из идеи в реальность и стала крупнейшей в мире платформой для международного сотрудничества, сообщает газета "Жэньминь жибао".
 
В рамках мероприятия был организован форум на тему "Примите инициативу глобального развития и более тесную связь". Более 120 представителей китайских и зарубежных СМИ из более чем 40 стран и организаций приняли участие в форуме в прямом эфире, на видео и в письменных выступлениях. В форуме также приняли участие представители центрального правительства, китайские эксперты и руководители компаний инициативы "Один пояс, один путь".
 
Также состоялись два подфорума: региональное сотрудничество "Один пояс, один путь" и диалог со СМИ по инициативе глобального развития.
 
Кроме того, 1 августа была организована поездка четырех групп китайских и иностранных журналистов в провинцию Шэньси, где они находились в течение восьми дней и ознакомились с высококачественным развитием провинции.
 
Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводился с 2014 года шесть раз как площадка для диалога СМИ и сотрудничества между странами.
 

В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

09.08.2022, 18:50 17086
В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
Фото: Depositphotos
БЕРЛИН. 9 АВГУСТА - В Германии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян у малолетнего ребенка. Четырехлетняя девочка подхватила инфекцию дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт aussiedlerbote.de со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения и семьи Баден-Вюртемберга, никакие симптомы болезни у девочки не проявились. Тем не менее врач осмотрел ребенка и взял мазок из горла. В итоге анализ дал положительный результат на наличие возбудителей вируса оспы обезьян.
 

В министерстве сообщили, что ребенок заразился дома. Известно, что ранее оспой обезьян заболел один из членов семьи, который находился в тесном контакте с ребенком. Более того, в настоящее время еще один близкий родственник девочки находится под наблюдением врача. При этом других контактов, то есть за пределами семьи, у ребенка не было, это также подчеркнули в министерстве", - пишет агентство. 

 
В министерстве напомнили, что болезнь обычно протекает довольно легко. Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.
 
Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.
 
Ранее институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ. Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте. Болезнь затронула все 16 федеральных земель. 
 

В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ

09.08.2022, 18:20 17531
В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ
Фото: profile.ru
ТОКИО. 9 АВГУСТА - Всемирно известный японский модельер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным агентства Киодо, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома, сообщает РИА Новости
 
Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.
 

Родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, Япония. В 1970-м он основал компанию Miyake Design Studio (MDS), а уже через год представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Последующие годы стали временем быстрого подъема бренда. В 1973 году модельер перенес показы MDS в Париж, а еще через год открыл свой первый флагманский магазин в Токио. Японец являлся представителем концептуальной моды, приверженцем инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий", - пишет lenta.ru

 

Новый вид генипавируса выявлен в Китае

08.08.2022, 14:23 21006
Новый вид генипавируса выявлен в Китае
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 8 АВГУСТА - Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса "Ланъя", вероятно, животного происхождения, которым уже заразились не менее 35 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя", были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", - сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание "Пэнпай". 

 
Ранее совместное исследование китайских и сингапурских ученых было опубликовано в "Медицинском журнале Новой Англии" (NEJM). Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали "Ланъя".
 

Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводит издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными", - пишет агентство. 

 
Ученые пока не определили, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак. 
 

Можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", - приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

 

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