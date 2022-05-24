Китай пригласил Казахстан стать участником диалога БРИКС+

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МОСКВА. 23 МАЯ - Американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оказывается, еще год назад, в марте 2021 года, была спрогнозирована новая пандемия. И именно оспы обезьян, которая должна унести в общей сложности жизни 271 миллиона человек. Так же, как до этого в октябре 2019 была полностью и в деталях смоделирована пандемия коронавируса - так называемое событие 201, из-за которого якобы умрут 65 миллионов, сообщает MK.RU

Отмечается, что в марте 2021 года неправительственная и некоммерческая организация "Инициатива по ядерной угрозе" (NTI), которая вот уже 20 лет борется с ядерной угрозой, организовывает теоретические учения на тему, как снизить риски биологических катастроф с высокими последствиями. В них принимают участие 19 высокопоставленных руководителей и экспертов из Африки, Америки, Азии и Европы с многолетним опытом работы в области общественного здравоохранения, биотехнологической промышленности, международной безопасности и благотворительности, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

NTI - структура в США довольно известная, ее создали еще в 2001 году сенатор Сэм Нанн и филантроп Тед Тернер. Они занимаются разными проектами предотвращения любых катастроф, от ядерной до химической и биологической. В основном критикуют пробелы в национальных и международных законодательствах, дают советы правительствам, что и как следует делать в случае ЧП, впрочем, необязательные к исполнению.

В этот раз, чтобы привлечь внимание медиа, решили сочинить некий жуткий сценарий предстоящей в ближайшем будущем пандемии. Видимо, для тех, кто уже забыл, как это бывает. Взяли редчайшее заболевание, которым уж точно почти никто не болеет. Вот, скажем, оспа обезьян - кто вообще о ней знал до недавнего времени?

Однако, по мнению сценаристов проекта, в мае 2022 года в придуманной стране Бринии (250 миллионов населения) ни с того ни с сего 1421 житель подхватил именно эту инфекцию. Четверо из них в июне того же года умерли. После коронавируса такая мелочь, естественно, никого не удивила и не испугала. Причину вспышки (заметим, вымышленной) никто выяснять не стал. А зря! Так как полгода спустя произошел новый всплеск оспы обезьян, им были захвачены уже 83 страны, скончались 1,3 миллиона человек. Тогда же выяснилось, что эту оспу нельзя предотвратить с помощью вакцин и она никак не лечится. "Секвенирование генома образцов пациентов показало, что штамм Brinia содержит мутации, которые делают его устойчивым к иммунопрофилактике". Тут только начали выяснять, откуда растут ноги. Как оказалось, вирус обезьяньей оспы был искусственный. Его незаконно разработали в лабораториях еще одной несуществующей страны Арника (население 75 тысяч человек), которая конфликтовала с Бринией. Во время национального праздника, когда ничего не подозревающие жители отправились в гости и путешествовать, вирус рассеяли на переполненных железнодорожных станциях и вокзалах, чтобы ускорить его распространение, говорится в статье.

Независимая арникская террористическая группировка - SPA украла этот крайне заразный патоген, воспользовавшись слабым надзором правительства Арники за своими научно-исследовательскими биологическими лабораториями. Мало того, экстремисты сделали так, чтобы вирусом чаще заражались не обезьяны, а люди.

В мае 2023 года, согласно тому же сценарию, 480 миллионов человек по всему миру уже будут инфицированы этой заразой, умрут 27 миллионов. В результате же пандемию удастся остановить на 271 миллионе смертей при 3,2 миллиарда зафиксированных случаях заболевания. То есть смертность составит более 8%, COVID-19 с его 2% умерших просто отдыхает.

В рамках процесса разработки сценария этой имитации, чтобы все выглядело достаточно правдоподобно, NTI провела виртуальную консультацию с авторитетными экспертами еще в декабре 2020 года. В марте 2021 года страшилку озвучили публично. А в мае 2022 года - едва ли не день в день с предсказанным - каким-то невероятным образом этот сценарий начал претворяться в жизнь.

MK.RU отмечает, что реальные случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в США, Канаде, Австралии, Испании и Португалии. Кстати, первыми заболели два гражданина Великобритании (выдуманная страна из учений, как мы помним, называется Бриния), вернувшиеся из поездки в Нигерию. Слава Богу, в Англии проживает всего 67 миллионов человек, а вовсе не 250 миллионов, как в сценарии. Да и Нигерия с Соединенном Королевством не в самых плохих отношениях.

Совпадает многое - от самой инфекции до даты ее первых выявлений. Конечно, можно сказать, что и это случайность, если бы не еще одно странное обстоятельство - точно так же в октябре 2019 года заранее была разыграна пандемия COVID-19.

Участникам того мероприятия под названием "Событие 201", кстати, подарили милые мягкие сувениры в виде коронавируса. В ходе тех пандемических учений был смоделирован процесс распространения нового коронавируса, который передался от летучей мыши к человеку. Особенностью вируса стала избирательная смертность населения, в основном умирали пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. За полтора года вирус уничтожил 65 миллионов человек по всему миру - в реальности за два года от COVID-19 официально погибли 6 миллионов, а переболели полмиллиарда жителей Земли. В отличие от "События 201", закончившегося хеппи-эндом со всеобщей вакцинацией, коллективный иммунитет от коронавируса, похоже, так до сих пор и не сформирован, а успешность применения вакцин остается предметом дискуссий. Билл Гейтс, чей совместный с супругой фонд, помимо Университета Джонса Хопкинса и Всемирного экономического форума, являлся главным спонсором "События 201", никак не комментировал эти совпадения.

Возможно, и совпадения учений NTI с зафиксированной оспой обезьян тоже случайны. Сами организаторы считают, что их деятельность несет в себе только благородные и просветительские цели. Особенно после перенесенной человечеством пандемии COVID-19. И что они выявляют существующие недостатки международной системы биозащиты и реагирования, чтобы их искоренять, так как отдельные государства не могут в одиночку справиться с подобными угрозами. "Правительствам следует повысить такую готовность путем разработки планов реагирования на пандемии на национальном уровне, основанных на согласованной системе "триггеров", которые побуждают к упреждающим действиям".

Участники выступили за создание единого источника финансирования с реальной исполнительной властью по его распоряжению.

Эти выводы в целом соответствуют пожеланиям ВОЗ о подписании в 2024 году всеобщего "пандемийного соглашения", которое поможет контролировать ситуацию биологической безопасности в будущем. Пока же ВОЗ, как подчеркнул один из выступающих, является эквивалентом пожарного во время вспышки, а не полицейского; организация лучше всего подходит для общественного здравоохранения и медицинского реагирования, а не для расследований в области безопасности. "В случаях когда вспышка вызвана преднамеренно, было бы уместно провести расследование по вопросам безопасности со стороны механизма Генерального секретаря ООН (UNSGM)".

В марте 2021 года участники обсудили международные политические вызовы, которые в скором времени могут создать препятствия для эффективного расследования вспышек различных болезней.

Было предложено создать новую глобальную организацию по биобезопасности, миссия которой будет заключаться в снижении рисков катастрофических последствий из-за "непреднамеренного неправильного использования или преднамеренного злоупотребления биологическими науками и биотехнологиями".

Напомним, ранее случаи заболевания людей оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Франции, США, Австралии, Бельгии, Германии и других странах.

Бельгия первой в мире ввела карантин для заболевших оспой обезьян. Инфицированные должны изолироваться на 21 день. Оспа обезьян имеет достаточно долгий инкубационный период, сообщает РИА Новости.



