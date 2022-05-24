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Китай пригласил Казахстан стать участником диалога БРИКС+

23.05.2022, 08:15 6681
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Китай пригласил Казахстан стать участником диалога БРИКС+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сердечно приветствуем присоединение Казахстана, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Индонезии, Нигерии, Сенегала, ОАЭ и Таиланда к диалогу БРИКС+", - написал в Twitter постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

 
Отмечается, что диалог БРИКС+ является жизненно важной платформой сотрудничества для развивающихся рынков и развивающихся стран.
 

Солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран имеет большое значение для решения сегодняшних глобальных проблем", - отметил Чжан Цзюнь.

 
БРИКС - это группа из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. 
 

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В США сценарий пандемии обезьяньей оспы создан год назад

23.05.2022, 09:21 5866
В США сценарий пандемии обезьяньей оспы создан год назад
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 23 МАЯ - Американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Оказывается, еще год назад, в марте 2021 года, была спрогнозирована новая пандемия. И именно оспы обезьян, которая должна унести в общей сложности жизни 271 миллиона человек. Так же, как до этого в октябре 2019 была полностью и в деталях смоделирована пандемия коронавируса - так называемое событие 201, из-за которого якобы умрут 65 миллионов, сообщает MK.RU.
 
Отмечается, что в марте 2021 года неправительственная и некоммерческая организация "Инициатива по ядерной угрозе" (NTI), которая вот уже 20 лет борется с ядерной угрозой, организовывает теоретические учения на тему, как снизить риски биологических катастроф с высокими последствиями. В них принимают участие 19 высокопоставленных руководителей и экспертов из Африки, Америки, Азии и Европы с многолетним опытом работы в области общественного здравоохранения, биотехнологической промышленности, международной безопасности и благотворительности, а также Мюнхенская конференция по безопасности. 
 
NTI - структура в США довольно известная, ее создали еще в 2001 году сенатор Сэм Нанн и филантроп Тед Тернер. Они занимаются разными проектами предотвращения любых катастроф, от ядерной до химической и биологической. В основном критикуют пробелы в национальных и международных законодательствах, дают советы правительствам, что и как следует делать в случае ЧП, впрочем, необязательные к исполнению.
 
В этот раз, чтобы привлечь внимание медиа, решили сочинить некий жуткий сценарий предстоящей в ближайшем будущем пандемии. Видимо, для тех, кто уже забыл, как это бывает. Взяли редчайшее заболевание, которым уж точно почти никто не болеет. Вот, скажем, оспа обезьян - кто вообще о ней знал до недавнего времени? 
 
Однако, по мнению сценаристов проекта, в мае 2022 года в придуманной стране Бринии (250 миллионов населения) ни с того ни с сего 1421 житель подхватил именно эту инфекцию. Четверо из них в июне того же года умерли. После коронавируса такая мелочь, естественно, никого не удивила и не испугала. Причину вспышки (заметим, вымышленной) никто выяснять не стал. А зря! Так как полгода спустя произошел новый всплеск оспы обезьян, им были захвачены уже 83 страны, скончались 1,3 миллиона человек. Тогда же выяснилось, что эту оспу нельзя предотвратить с помощью вакцин и она никак не лечится. "Секвенирование генома образцов пациентов показало, что штамм Brinia содержит мутации, которые делают его устойчивым к иммунопрофилактике". Тут только начали выяснять, откуда растут ноги. Как оказалось, вирус обезьяньей оспы был искусственный. Его незаконно разработали в лабораториях еще одной несуществующей страны Арника (население 75 тысяч человек), которая конфликтовала с Бринией. Во время национального праздника, когда ничего не подозревающие жители отправились в гости и путешествовать, вирус рассеяли на переполненных железнодорожных станциях и вокзалах, чтобы ускорить его распространение, говорится в статье.
 
Независимая арникская террористическая группировка - SPA украла этот крайне заразный патоген, воспользовавшись слабым надзором правительства Арники за своими научно-исследовательскими биологическими лабораториями. Мало того, экстремисты сделали так, чтобы вирусом чаще заражались не обезьяны, а люди.
 
В мае 2023 года, согласно тому же сценарию, 480 миллионов человек по всему миру уже будут инфицированы этой заразой, умрут 27 миллионов. В результате же пандемию удастся остановить на 271 миллионе смертей при 3,2 миллиарда зафиксированных случаях заболевания. То есть смертность составит более 8%, COVID-19 с его 2% умерших просто отдыхает.
 
В рамках процесса разработки сценария этой имитации, чтобы все выглядело достаточно правдоподобно, NTI провела виртуальную консультацию с авторитетными экспертами еще в декабре 2020 года. В марте 2021 года страшилку озвучили публично. А в мае 2022 года - едва ли не день в день с предсказанным - каким-то невероятным образом этот сценарий начал претворяться в жизнь.
 
MK.RU отмечает, что реальные случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в США, Канаде, Австралии, Испании и Португалии. Кстати, первыми заболели два гражданина Великобритании (выдуманная страна из учений, как мы помним, называется Бриния), вернувшиеся из поездки в Нигерию. Слава Богу, в Англии проживает всего 67 миллионов человек, а вовсе не 250 миллионов, как в сценарии. Да и Нигерия с Соединенном Королевством не в самых плохих отношениях.
 
Совпадает многое - от самой инфекции до даты ее первых выявлений. Конечно, можно сказать, что и это случайность, если бы не еще одно странное обстоятельство - точно так же в октябре 2019 года заранее была разыграна пандемия COVID-19.
 
Участникам того мероприятия под названием "Событие 201", кстати, подарили милые мягкие сувениры в виде коронавируса. В ходе тех пандемических учений был смоделирован процесс распространения нового коронавируса, который передался от летучей мыши к человеку. Особенностью вируса стала избирательная смертность населения, в основном умирали пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. За полтора года вирус уничтожил 65 миллионов человек по всему миру - в реальности за два года от COVID-19 официально погибли 6 миллионов, а переболели полмиллиарда жителей Земли. В отличие от "События 201", закончившегося хеппи-эндом со всеобщей вакцинацией, коллективный иммунитет от коронавируса, похоже, так до сих пор и не сформирован, а успешность применения вакцин остается предметом дискуссий. Билл Гейтс, чей совместный с супругой фонд, помимо Университета Джонса Хопкинса и Всемирного экономического форума, являлся главным спонсором "События 201", никак не комментировал эти совпадения.
 
Возможно, и совпадения учений NTI с зафиксированной оспой обезьян тоже случайны. Сами организаторы считают, что их деятельность несет в себе только благородные и просветительские цели. Особенно после перенесенной человечеством пандемии COVID-19. И что они выявляют существующие недостатки международной системы биозащиты и реагирования, чтобы их искоренять, так как отдельные государства не могут в одиночку справиться с подобными угрозами. "Правительствам следует повысить такую готовность путем разработки планов реагирования на пандемии на национальном уровне, основанных на согласованной системе "триггеров", которые побуждают к упреждающим действиям".
 
Участники выступили за создание единого источника финансирования с реальной исполнительной властью по его распоряжению.
 
Эти выводы в целом соответствуют пожеланиям ВОЗ о подписании в 2024 году всеобщего "пандемийного соглашения", которое поможет контролировать ситуацию биологической безопасности в будущем. Пока же ВОЗ, как подчеркнул один из выступающих, является эквивалентом пожарного во время вспышки, а не полицейского; организация лучше всего подходит для общественного здравоохранения и медицинского реагирования, а не для расследований в области безопасности. "В случаях когда вспышка вызвана преднамеренно, было бы уместно провести расследование по вопросам безопасности со стороны механизма Генерального секретаря ООН (UNSGM)". 
 
В марте 2021 года участники обсудили международные политические вызовы, которые в скором времени могут создать препятствия для эффективного расследования вспышек различных болезней.
 
Было предложено создать новую глобальную организацию по биобезопасности, миссия которой будет заключаться в снижении рисков катастрофических последствий из-за "непреднамеренного неправильного использования или преднамеренного злоупотребления биологическими науками и биотехнологиями".
 
Напомним, ранее случаи заболевания людей оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Франции, США, Австралии, Бельгии, Германии и других странах.
 
Бельгия первой в мире ввела карантин для заболевших оспой обезьян. Инфицированные должны изолироваться на 21 день. Оспа обезьян имеет достаточно долгий инкубационный период, сообщает РИА Новости.

Внезапная" оспа обезьян: сводка по текущей ситуации.

 

Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог

21.05.2022, 14:06 14421
Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 21 МАЯ - О причинах повышенного уровня передачи оспы обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин рассказал российский вирусолог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, это объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте, цитирует газета "ВЗГЛЯД" слова ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующего лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" профессора вирусологии Александра Чепурнова. 
 

Этот вирус передается обоими способами: и воздушно-капельным, и при контакте с инфицированными жидкостями человека, например кровью, с кожными покровами и слизистой. А все потому, что и на кожных покровах, и на слизистых всегда есть микротрещины", - говорит Чепурнов.

 
По его словам, такой же путь передачи (через микротрещины) имел вирус Эбола. То есть, когда кровь или рвотные массы инфицированного попадали на незащищенные кожные покровы или слизистые здорового человека, вирус проникал в кровяное русло и разносился по организму. 
 

Повышенная заражаемость среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте. Поэтому это вполне логичное развитие событий, аналогичное тому, что происходит при распространении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) половым путем", - объясняет вирусолог. 

 
Ранее сообщалось, что оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы.
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки инфекции. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.
 

Оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы

21.05.2022, 12:41 15091
ЖЕНЕВА. 21 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщает о случаях заражения оспой обезьян в девяти странах Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости
О восьми из них сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
 

На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", - рассказал Клюге. 

 
Позже по одному случаю заболевания выявили в Нидерландах и Израиле. 
 

Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени", - пишет сайт.

 
По словам представителя ВОЗ, большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме, однако у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать более тяжело. 
 

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком", - сообщает РИА Новости. 

 
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 
Ранее ВОЗ созвал чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян. 

Вирусолог объяснил высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов.
 

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян

20.05.2022, 18:24 18626
МОСКВА. 20 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами, сообщает РИА Новости.
 
Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.
 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.
 
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 

В МВД Таджикистана назвали имена организаторов протеста

20.05.2022, 11:40 20441
ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан назвали имена организаторов преступных группировок, которые 17 мая перекрыли международную автомагистраль Душанбе - Хорог - Кульма в трех точках и ограничили движение всех видов транспортных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации МВД Таджикистана, боевики были обеспечены оружием и боеприпасами и действовали под руководством "и при финансировании находящихся в розыске членов экстремистской, террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Холбаша Холбашева и Улфатхоним Мамадшоевой с целью подрыва безопасности государства, основ конституционного строя, создания препятствий деятельности правоохранительных органов и запугивания населения".
 

Вторая группа, возглавляемая руководителями организованной преступной террористической группировки Ёдгором Гуломхайдаровым, Кулмахмадом Палаевым и Пахлавоном Шералиевым, организовала шесть боевых позиций в местечке Вамардара, расположенном на высоте 350-400 метров от центра Рушанского района", - информирует портал НИАТ "Ховар".

 
Согласно информации, члены ОПГ с боевых позиций обстреляли здание отдела Министерства внутренних дел, пост правоохранительных органов, административные здания государственных структур и главную автомагистраль, применив гранатометы РПГ-7Б, пулеметы Калашникова, автоматы Калашникова и боевые гранаты для совершения вооруженного нападения на конвой автомашин с военными.
 
18 мая текущего года вооруженные террористические группы с применением оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ атаковали автоколонну ГКНБ РТ, в результате чего убит один офицер и серьезно ранены 13 военнослужащих.
 
Установлено, что преступные группы ранее были полностью подготовлены к террористическому акту, возглавлялись и были обеспечены оружием за пределами страны.
 

На протяжении последних шести месяцев члены организованных преступных и террористических группировок в Рушанском районе были причастны к беззаконию, нарушению общественного порядка и запугиванию мирных жителей района. Они создали незаконные контрольно-пропускные пункты, оскорбляли общественные и частные транспортные средства и их пассажиров", - говорится в материале.

 
Несмотря на официальные предупреждения и призывы силовиков прекратить любые виды нарушений закона, 16-17 мая текущего года "они оскорбили председателя Рушанского района Фарруха Додихудо и его заместителей Гулмада Дустализода, Лайло Чоршанбезода, а начальника агентства труда и занятости населения Махмаднаби Махмаднабиева жестоко избили".
 
С целью полного предотвращения чудовищных актов террористов, обеспечения безопасности граждан, стабильности и спокойствия, верховенства закона и общественного порядка, восстановления беспрепятственного движения транспортных средств на международной автомагистрали Душанбе - Хорог - Кульма 18 мая правоохранительными органами страны была начата антитеррористическая операция.
 
В результате 8 боевиков убиты, 11 ранены, 114 членов террористической группировки задержаны, 8 человек находятся в розыске. У них изъято 24 автомата Калашникова, 5 пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 штук бутылок с зажигательной смесью "коктейль Молотова", 3 килограмма тротила, 15 раций и 53 телефона.
 
При этом отмечается, что в ходе антитеррористической операции никто из мирных жителей ни физически, ни материально не пострадал.
 
В МВД проинформировали, что в настоящее время ситуация в Рушанском районе стабилизировалась, организации, учреждения, структуры сфер образования и здравоохранения, общественный транспорт возобновили свою работу в обычном режиме. Жители заняты своей повседневной деятельностью.
 
В связи с инцидентом следственной бригадой Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, о результатах которого будет сообщено дополнительно.
 

Всем остальным членам организованных преступных группировок Рушанского района и Хорога настоятельно требуется неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства. Незаконное оружие должно быть передано правоохранительным органам. Преступники, находящиеся в официальном розыске, по-прежнему имеют возможность добровольно явиться в следственные органы и предстать перед судом", - заключили в МВД. 


Напомним, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района. Правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию.
 

В Таджикистане завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

18.05.2022, 19:33 25751
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан - Хорог и Хорог - Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.

 
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
 

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.

 
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
 
Напомним, в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции. 
 

Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран

18.05.2022, 15:53 27151
Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 18 МАЯ - Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают сегодня в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С послами из 96 стран заместители секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза. 

 
В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности, говорится в пресс-релизе.
 
Встреча в таком формате проводится впервые. Она приурочена к предстоящему 3 июня 30-летию Совета безопасности России.
 
Ранее в Минобороны России заявили, что Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине. 

Сообщалось также, что специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. 
 
По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. 
 
На биопроекты на Украине было выделено более 1,5 млрд долларов. 
 
Интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет также вела Германия
 
Военный микробиолог из России рассказал, что США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы.
 

В Таджикистане проводят антитеррористическую операцию

18.05.2022, 11:09 27576
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - приводит сообщение МВД Таджикистана НИАТ "Ховар".

 
По данным издания, преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации.
 

Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление. В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера", - говорится в материале.

 
В целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе - Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция.
 

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