Кремль заявил о поддержке действий России от президента Кыргызстана

МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал действия России по защите Донбасса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом говорится на сайте Кремля. 26 февраля президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров по телефону обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв Минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин поблагодарил президента Кыргызстана за принципиальную солидарную позицию", - говорится в официальном сообщении Кремля.
Пресс-служба президента Кыргызстана также сообщила о разговоре президентов. Однако в этом сообщении говорится лишь о том, что лидеры стран обсудили актуальные вопросы текущей повестки кыргызско-российского сотрудничества.
Садыр Жапаров и Владимир Путин также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам безопасности, в том числе по складывающейся ситуации вокруг Украины", - сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.